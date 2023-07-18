بكاء وخيانة| ريم طارق: حسن شاكوش سرق 30 ألف دولار أموال تبرعات للأطفال

ريم طارق: حسن شاكوش كان بيخوني مع فنانة مشهورة في نهار رمضان



ريم طارق تتحدي حسن شاكوش: واجهني قدام العالم .. وبسمة وهبة: رجع لها حاجتها

ريم طارق تبكي على الهواء: حسن شاكوش عمل معايا اللي أكبر من الخيانة.. وعايرني بمرضي

ريم طارق: حسن شاكوش كان يعلم أنني مطلقة.. وأهله مكانوش موافقين على الجوازة



خرجت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش ، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور" واطلقت عدة تصريحات نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



وخلال الحلقة أكدت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش ، أن حسن شاكوش، طلب من متابعيه على السوشيال ميديا، ارسال أموال تبرعات لمستشفي الاطفال، وبعد أن حقق مبلغ كبير يصل إلى 30 ألف دولار، لم يفعل أي شيء وحصل على الأموال لنفسه.

وتحدت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، طليقها الفنان حسن شاكوش على الهواء، حيث وجهت له رسالة قائلة: "أنا مع الدكتورة بسمة مش هحكي أي حاجة عن تفاصيل الطلاق، وطالبة منك تواجهني قدام العالم كله"، وذلك، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور".

وقالت الإعلامية بسمة وهبة: "حاولنا التواصل مع حسن شاكوش، لكن مدير أعماله ردّ على فريق الإعداد وقال إنه يرفض الظهور معنا اليوم".

إلى ذلك، قالت ريم طارق: "حسن شاكوش مقدرش يواجه، عشان هو عارف إني مقصرتش معاه في حاجة وكنت ماشية معاه بما يرضي الله وساعدته كثيرا، وأكيد هيرد على مسرح زي ما بيعمل وتقدمت بشكوى للنقابة إنه بيجيب سيرتي على المسرح، وأنتظر نتائج التحقيق".

إلى ووجهت بسمة وهبة رسالة لحسن شاكوش، قائلة: "طالما كل واحد راح لحاله مفيش داعي للمشكلات، ولو لها حق أو حاجات عندك خليها تاخدها لأنها ولية، ومهما كنت شايل منها اديها حاجتها، ولو حبيت تيجي ترج القناة مفتوحة لك والبرنامج مفتوح لك".









تحدثت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، عن بعض أسباب طلاقها، قائلة: "كنا في نهار رمضان، كان في ممثلة مشهورة عندها مشكلة صحية راح أكل معها في شاليه بالعين السخنة، ولما رجع البيت كتبت له وصلت يا حبيبي.. بينهم علاقة".

وأضافت " ريم طارق"، أن "قعدت 30 يوم في شهر رمضان أشوف حاجات زي كده ومختلفة، وفي وقت من الأوقات الفنانة دي حبت تسمعني صوتها، كانوا مع بعض وقعدت تضحك .. حلال عليها، والحرف الثالث من اسمها هو الراء"، لترد عليها بسمة وهبة قائلة: "مترجعيش لحسن".

وواصلت: "سبب آخر، كنا في رمضان وكان يبث لايفات وقال لي سأحصل على هدايا عبارة عن مبالغ من المال، وكان يقول لي يحرم عليّ كل جنيه بيدخل من تيك توك، هاخده وهتبرع به لجمعيات خيرية للأطفال، فرحت عشان قالي إني اللي هتبرع، ولما اللايفات خلصت الموضوع اتنسى.. وأخد الفلوس، وأطلب منكِ مواجهة حسن شاكوش".







أكدت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أن حسن شاكوش كان يعلم بأنها سبق لها الزواج وأنها مطلقة قبل أن يتزوجها، موضحةً: "سأل عليّ منذ 3 سنوات وقالوا لي إني بتجوز وبحضر لفرحي، ولما حصلت مشاكل بعد كده وانفصلت اتقدم لي".

وأضافت " ريم طارق"، أن "لم أكن على علاقة به ولم أتعرف عليه من خلال السوشيال ميديا ولم أغشه، لكنه كان جاي عن طريق أهله وأهلي مش عن طريقي".

وتابعت: "أهله كانوا يعلمون بأني منفصلة، لذلك فلم يكونوا راضين عن إتمام هذه الزيجة، رغم إنهم كانوا متعاطفين معايا وكنا على اتصال دائما، بعد كده بقوا يهاجموني، وفي ناس عملت حسابات fake وشتمتهم وشتمت شاكوش ورجل أعماله".

وأكدت: "أم حسن شاكوش حقانية جدا، لكني اكتشفت إن حد سخنها، وللأسف حسن شاكوش مكنش قاعد في البيت، لما خلصنا حلقة شيخ الحارة مشفتهوش إلا بعدها بـ3 أيام".





بكت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، على الهواء، قائلة: "اتحملت اللي محدش يتحمله، من البداية ومن رابع يوم في الزواج بشوف كل يوم قصة وموضوع، عايرني بمرضي، وكان عارف إني مُطلقة، تزوجت شرعيا وانفصلت شرعيا وكان هناك قضية بيني وبين طليقي فكيف لا يعلم شاكوش بذلك".

وأضاف "طارق"، ان "يكفي أني كنت مهددة بعدم القدرة على الرجوع للبيت إن خرجت منه، خلافات زوجية لكنها ليست مثل الخلافات التي تحدث بين أي شخصين متزوجين".

وتابعت: "حسن شاكوش طيب وابن حلال وجدع وشهم لذلك وافقت على الزواج منه، لكن الصورة حاجة والحقيقة حاجة تانية، حسن في البيت كان حاجة تانية خالص، شفت أبشع حاجات ممكن تتخيليها، شفت معاه كل حاجة وحشة محدش يقدر يتخيلها بعيدا عن الخيانة، الموضوع أكبر من الخيانة، بس إنسانيا ودينيا وأخلاقيا مش هقول، نفسي أقول للناس كلها بس مش هقدر أشيل الذنب ده، والموضوع كبير ومش هقدر أحكيه".



