عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريم طارق: خليت حسن شاكوش يصلي رغم إن ده كان مستبعدا.. "فيديو"

ريم طارق
ريم طارق

أكدت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أن السوشيال ميديا من أسباب انهيار علاقتها بحسن شاكوش، بعدما دشن بعض الأطراف حسابات مجهولة وقاموا بالهجوم عليه وأهله، موضحًا: "والدي تواصل مع أسرته وطلب منهم إعادة مقتنياتي الشخصية، لكنهم رفضوا وأصروا على مقابلتهم في الكافيه".

txt

بهذا التحدي| ريم طارق تثير الجدل بشأن سبب انفصالها عن حسن شاكوش

وأضافت " ريم طارق"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "بيطلقوا على كافيه، لكن بابا قالهم أنا عندي بيت، والمفروض إنكم زي ما أخدتوها من البيت تعرفونا ايه اللي بيحصل عشان لو عندها غلط أربيها، ولو بنتي فيها عيب هتنازل لكم عن كل حاجة".

وتابعت ريم طارق، أن  "والدي رفض الطلاق على كافيه، فحررت محضر إثبات حالة بأن أغراضي ومقتنياتي الشخصية في بيت الزوجية، وهذا الأمر لم يعجبه أو أهله، وبعت لي قالي أنتِ بتكتبي على السوشيال ميديا؟! دي لعبتي وهتسلى عليكِ وهعمل شركة تتسلى عليكِ أنتي وأهلك".

 

حسن شاكوش 

 

وواصلت، أن حسن شاكوش نفذ تهديده حيث تم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي: "اتكتب عليها إني سبوبة واللي عاوز يدفع أكتر، حسن مصرفش عليّ جنيه ومجابليش حاجة، جاب لي شبكة بسيطة جدا، وكتبت مؤخر 500 ألف جنيه، وبيقول 5 ملايين جنيه، بيكدب وبيطلع شائعات بسبب سر أنا حفظته لنفسي ومش هطلعه لحد، رغم إني وقفت معاه في مشكلاته وفي أخر أيام زواجنا خليته يصلي، وده كان مستبعد".
 

حسن شاكوش ريم طارق بسمة وهبة اخبار حسن شاكوش اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

خاص ..خطاب جديد من الداخلية لـ الأهلي والنادي يرد غدا بالقرار الحاسم

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

مرتضي منصور يعلن عن مفاجاه لجماهير نادي الزمالك بعد قليل

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

ترشيحاتنا

على وشك الموت.. ظهور “كئيب” لـ زيلينسكي يثير القلق

الكارت الموحد .. هل يكون بديلا لبطاقة التموين؟|تفاصيل

هيتجنن | ميدو يكشف رد فعل أوسوريو بسبب الموسم الجديد

أحمد موسى يستعرض تفاصيل لقاء أبو العينين مع رئيس البرلمان السوري والوفد المرافق له..فيديو

بهذا التحدي| ريم طارق تثير الجدل بشأن سبب انفصالها عن حسن شاكوش

مكافحة وعلاج الإدمان يكشف مفاجأة صادمة بشان نسبة تعاطي السيدات للمخدرات بمصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

هيبقى موضة ؟ .. شنب عمرو دياب يثير ضجة | صور

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ