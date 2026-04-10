ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

شاركت الفنانة ياسمين صبري، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت ياسمين صبري بلوك شتوي، وخطفت الأنظار بجمالها وأناقتها.

ولفتت النجمة ياسمين صبري ، الأنظار خلال إعلان تعاقدها على بطولة فيلمها الجديد "مطلوب عائليا" مع النجم كريم عبد العزيز، لكن هذه المرة لم يكن الحديث فقط عن العمل الفني، بل عن إطلالتها اللافتة أيضا.

وظهرت ياسمين صبري ، مرتدية سويت شيرت أصفر يحمل اسم Veuve Clicquot، وهي علامة فاخرة متخصصة في صناعة الشامبانيا وليست دار أزياء.

اللافت أن هذه القطعة ليست مخصصة للبيع للجمهور، بل تعد قطعة دعائية مرتبطة بالعلامة التجارية.

وتعود ملكية العلامة إلى مجموعة LVMH، وهي واحدة من أكبر المجموعات العالمية المالكة لدور الأزياء والعلامات الفاخرة.

ورغم أن Veuve Clicquot لا تقدم خطوط ملابس للبيع بشكل دائم، فإنها أحيانا تتعاون مع دور أزياء أو تطلق قطعًا دعائية محدودة، مثل السويت شيرت الذي ظهرت به ياسمين صبري مؤخرا.