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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بهذا التحدي| ريم طارق تثير الجدل بشأن سبب انفصالها عن حسن شاكوش

ريم طارق
ريم طارق

أكدت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أنها من قررت إنهاء علاقتها بحسن شاكوش، موضحةً: "حصلت حاجة واجهته بها وقال لي هي دي عيشته وهي دي حياتي، قلت له مفيش بني آدم عنده العيشة دي".

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ريم طارق: حسن شاكوش تزوج قبلي مرتين ولم يصرف عليا جنيه

وأضافت " ريم طارق"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "قلت له أنا آسفة مش هقدر أكمل، الموضوع مش خيانة، لكن دي حاجة بتتعمل وأنا مجبرة وأشوفه وهو بيعملها، مكنتش هقدر ومش هجازف بنفسي".

وتابعت طليقة حسن شاكوش: "لما قلت له لازم ننفصل وهمشي، قالي ممكن نتكلم، لكني قلت له مضطرة أمشي وهبعت أهلي لو احتجت حاجة هيجبوها لي، ومأخدتش أي حاجة إلا ترنج، ولما حاولت أرجع تاني يوم عشان ألم لبسي قال للأمن في الكومباوند محدش يدخلني رغم إن كل حاجتي الشخصية جوه عنده".

 

ريم طارق

 

وأكدت، أن حسن شاكوش عرض الصُلح من خلال إخوته لكنها لم توافق على أن تستمر في حياتها معه: "كل المشاكل اللي تخطر او متخطرش على البال موجودة في حسن، كل الصفات اللي مش حلوة في حسن شاكوش".
 

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