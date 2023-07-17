ريم طارق: حسن شاكوش تزوج قبلي مرتين ولم يصرف عليا جنيه

كشفت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، تفاصيل جديدة عن أزمتها مع حسن شاكوش، مشيرة إلى أن حسن شاكوش لم يصرف عليها أي أموال منذ الزواج.

وأضافت " ريم طارق"، خلال مداخلة حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": أن "سأل عليّ منذ 3 سنوات وقالوا لي إني بتجوز وبحضر لفرحي، ولما حصلت مشاكل بعد كده وانفصلت اتقدم لي"، لافتة إلى أن كان يعلم بأني سبق لي الزواج وأني مطلقة قبل أن يتزوجني.

وأشارت ريم طارق، أن "لم أكن على علاقة به ولم أتعرف عليه من خلال السوشيال ميديا ولم أغشه، لكنه كان جاي عن طريق أهله وأهلي مش عن طريقي".

حسن شاكوش

وتابعت: "أهله كانوا يعلمون بأني منفصلة، لذلك فلم يكونوا راضين عن إتمام هذه الزيجة، رغم إنهم كانوا متعاطفين معايا وكنا على اتصال دائما، بعد كده بقوا يهاجموني، وفي ناس عملت حسابات fake وشتمتهم وشتمت شاكوش ورجل أعماله".

وأكدت: "أم حسن شاكوش حقانية جدا، لكني اكتشفت إن حد سخنها، وللأسف حسن شاكوش مكنش قاعد في البيت، لما خلصنا حلقة شيخ الحارة مشفتهوش إلا بعدها بـ3 أيام".

