ريم طارق تطلب الطلاق للضرر من حسن شاكوش

تقدمت ريم طارق زوجة حسن شاكوش، بدعوى طلاق للضرر إلى محكمة الأسرة في أكتوبر، وذلك عقب حصولها على قرار التمكين بالمشاركة، وحكم المحكم بإلزام حسن شاكوش بدفع مبلغ 20 ألف جنيه نفقة زوجية لها.

ريم طارق تتقدم بدعوى طلاق للضرر من حسن شاكوش

وتقدم دفاع ريم طارق زوجة حسن شاكوش لمحكمة الأسرة بأكتوبر بعدة طلبات، حيث طلب التصريح بالاستعلام عن السيارات المملوكة لحسن شاكوش من الإدارة العامة للمرور، والتحري من مديرية أمن الجيزة عن دخل وأملاك شاكوش، وكذا التصريح باستخراج شهادة تحركات للمدعى عليه من مصلحة الجوازات والهجرة.

كما طلب دفاع زوجة حسن شاكوش، التصريح بتقديم طلب لرئيس محكمة الاسئتناف بالكشف عن حسابات شاكوش البنكية، والتصريح باستخراج إفادات بالتصاريح من نقابة المهن الموسيقية، واستخراج صور من كافة عقود الحفلات الخاصة بشاكوش، وكذا صورة رسمية من مصلحة الضرائي عن الربط الضريبي الخاص بحسن شاكوش.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن مصادر دخل حسن شاكوش في قضية النفقة التي أقامتها زوجته ريم طارق ضده وقضت لها المحكمة فيها بنفقة شهرية مبلغ 20 ألف جنيه، حيث قالت التحريات ان مطرب المهرجانات حسن شاكوش ميسور الحال ويقيم حفلات داخل وخارج البلاد بمقابل مادي ضخم وبناء على تلك التحريات حددت المحكمة قيمة النفقة لريم طارق.

وتضمنت أوراق دعوى النفقة أن ريم طارق مازالت على ذمة حسن شاكوش حتى الان الا ان العشرة بينهما لم تستمر طويلا بسبب كثرة تعديه عليها وسوء معاملته لها وعدم الانفاق عليها واهانتها دائما امام الجميع وطردها من مسكن الزوجية ثم امتنع عن الانفاق عليها.

واضافت اوراق الدعوى الارباح التي يكسبها حسن شاكوش من حفلاته داخل وخارج مصر بخلاف ارباح اليوتيوب والتيك توك التي تصل لملايين الجنيهات حيث تبين انه يتقاضي في الحفلة الواحدة خارج مصرع حوالي 70 الف دولار اي ما يعادل 2 مليون و156 الف جنيه ويتقاضى 40 الف جنيه مقابل الغناء نصف ساعة في الملاهي الليلية ومبلغ 150 الف جنيه في الحفلة الواحدة .

وقال “مرزوق” ان المطرب حسن شاكوش يمتلك شركتين بينهما شركة انتاج فني واحداهما شركة مساهمة ذات مسئولية محدودة تابعة لهيئة استثمار 6 اكتوبر والاخرى شركة افراد.