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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد إلزامه بـ20 ألف نفقة..التحريات: شاكوش ميسور الحال وحفلاته بأجور ضخمة

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن مصادر دخل حسن شاكوش في قضية النفقة التي أقامتها زوجته ريم طارق ضده وقضت لها المحكمة فيها بنفقة شهرية مبلغ 20 ألف جنيه. 

 

وقالت التحريات ان مطرب المهرجانات حسن شاكوش ميسور الحال ويقيم حفلات داخل وخارج البلاد بمقابل مادي ضخم وبناء على تلك التحريات حددت المحكمة قيمة النفقة لريم طارق. 

 

قضت محكمة الأسرة ب 6 اكتوبر بإلزام حسن شاكوش بأداء مبلغ 20 ألف جنيه شهريا نفقة لزوجته ريم طارق. 

دعوى نفقة 

حصل "صدى البلد" على صورة من دعوى النفقة التي رفعتها ريم طارق ضد زوجها مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعدما نجح فهد مرزوق المحامي دفاع الزوجة في الحصول على السجلات التجارية لشركتين ملك المطرب الشعبي “شاكوش” لارفاقها بأوراق قضية النفقة التي اقامتها ضد زوجها. 

 

وتضمنت أوراق دعوى النفقة أن ريم طارق مازالت على ذمة حسن شاكوش حتى الان الا ان العشرة بينهما لم تستمر طويلا بسبب كثرة تعديه عليها وسوء معاملته لها وعدم الانفاق عليها واهانتها دائما امام الجميع وطردها من مسكن الزوجية ثم امتنع عن الانفاق عليها. 

 

إلزام حسن شاكوش بـ 20 ألف جنيه شهريًا نفقة زوجته ريم طارق

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واضافت اوراق الدعوى الارباح التي يكسبها حسن شاكوش من حفلاته داخل وخارج مصر بخلاف ارباح اليوتيوب والتيك توك التي تصل لملايين الجنيهات حيث تبين انه يتقاضي في الحفلة الواحدة خارج مصرع حوالي 70 الف دولار اي ما يعادل 2 مليون و156 الف جنيه ويتقاضى 40 الف جنيه مقابل الغناء نصف ساعة في الملاهي الليلية ومبلغ 150 الف جنيه في الحفلة الواحدة . 

 

وقال “مرزوق” ان المطرب حسن شاكوش يمتلك شركتين بينهما شركة انتاج فني واحداهما شركة مساهمة ذات مسئولية محدودة تابعة لهيئة استثمار 6 اكتوبر والاخرى شركة افراد. 

 

فهد مرزوق محامي ريم طارق 

وأضاف دفاع ريم طارق، أن هذه السجلات التجارية تعد إثبات على دخل حسن شاكوش الضخم من انتاج الاغاني والمهرجانات وسيقدمها امام محكمة الاسرة في دعوى النفقة خاصة ان احدى الشركتين تتعاقد مع شركات عديدة ما يحقق لها ارباح كبيرة.

 

فيديو مفاجأة 

وتقدم دفاع ريم طارق إلى نيابة أكتوبر أول بـ"فلاشة" تحتوي على مقطع فيديو يصور زوجة شاكوش اثناء حفل الزفاف وأمامها قسيمة زواج فارغة من البيانات تقوم بوضع بصمتها عليها قائلا: "بتبصم على بياض". 

 

ويشير مقطع الفيديو إلى عدم علم ريم طارق بالبيانات بما كتبه شاكوش والمأذون في القسيمة فيما بعد وانها بكر رشيد رغم تقديمها قسيمة طلاقها من زوجها الاول لشاكوش حتى يثبتها في قسيمة زواجهما الا انها فوجئت بعد الازمة انها مثبتة في قسيمة زواجها بحسن شاكوش انها بكر رشيد. 

 

وقال فهد مرزوق ان مقطع الفيديو ينفي التهمة التي وجهها شاكوش لموكلته بادلائها ببيانات كاذبة وادعاء انها عذراء لم يسبق لها الزواج اضافة الى محادثات صوتية وكتابية قدمها مسبقا بين شاكوش وريم تثبت معرفته بانها مطلقة وليست بكر. 

 

حسن شاكوش ريم طارق قضية النفقة محكمة الاسرة دعوي النفقة مطرب المهرجانات

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