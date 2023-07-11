عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

نفذت قوات من قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة قرار تمكين ريم طارق من فيلا زوجها حسن شاكوش بكومبوند شهير.

وتم طرد أسرة حسن شاكوش بالكامل من الفيلا حيث كان يتواجد بداخلها والدته واشقائه وزوجاتهم حوالي ١٠ افراد ودخلت ريم إلى الفيلا في حضور محاميها فهد مرزوق وقوات الشرطة لتسليمها الفيلا بمشتملاتها.

جانب من تمكين ريم طارق لفيلا حسن شاكوش

كانت ريم طارق زوجة المطرب الشعبي حسن شاكوش حصلت على قرار تمكين من فيلا زوجها بكومبوند شهير في مدينة ٦ اكتوبر للاقامة بها بعد اتهامها لشاكوش بطردها والاستيلاء على إيصال أمانة حرره لها بديل مؤخر الصداق.

وتقدم فهد مرزوق المحامي بطلب إلى المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة بالحصول على قرار بتمكين موكلته ريم طارق من فيلا زوجها حسن شاكوش وتم الموافقة على الطلب بتمكين مشاركة بين ريم وشاكوش وتكليف قوة من قسم اول اكتوبر بتنفيذ القرار وتسليم الفيلا لريم طارق بموجب قرار التمكين.

وانهى قسم شرطة اول اكتوبر اجراءات تنفيذ قرار التمكين بحضور دفاع ريم طارق بعد الحصول على تاشيرة مأمور القسم.



فهد مرزوق المحامي

كان فهد مرزوق دفاع ريم طارق زوجة حسن شاكوش قال ان موكلته مثلت أمام نيابة أكتوبر أول لسماع اقوالها في اتهام شاكوش لها بالادلاء ببيانات كاذبة وسرقة مبلغ نصف مليون جنيه من شقة الزوجية.

وطالب فهد مرزوق دفاع زوجة حسن شاكوش أمام النيابة بالاستماع إلى أقوال المأذون في واقعة كون موكلته ليست بكرا رشيد خاصة ان ريم طارق قدمت لحسن شاكوش قسيمة طلاقها من زوجها الاول حتي يقدمها للماذون ويثبت انها "ثيب" وليست بكر وبالتالي ليست مسئولة عن التزوير في قسيمة زواجها من شاكوش حيث اطلعت عليها في النيابة وفوجئت بانها مسجل بها انها بكر رشيد.

وقدم دفاع زوجة حسن شاكوش أدلة تثبت سلامة موقف زوجته واتهم زوجها والمأذون بالتزوير في أوراق رسمية "قسيمة الزواج"

ومثلت زوجة حسن شاكوش أمام جهات التحقيق للاستماع إلى أقوالها في البلاغ المقدم من زوجها يتهمها فيه بالادلاء ببيانات كاذبة وسرقة أموال من شقة الزوجية ونفت كافة الاتهامات الموجهة اليها مؤكدة ان زوجها هو من طردها من منزل الزوجية واستولى على قائمة منقولاتها وايصال امانة مقابل مؤخر الصداق.

وعقب الاستماع لاقوالها وجهت النيابة لزوجة حسن شاكوش تهمتي الادلاء ببيانات كاذبة للمأذون وسرقة مبلغ نصف مليون جنيه ومن المقرر استدعاء مطرب المهرجانات للاستماع إلى أقواله في البلاغ المقدم منه ضد زوجته بعدما اتهمته ريم بالتورط مع الماذون في تزوير قسيمة زواجهما.

كان مدير الإدارة العامة للمباحث، قد تلقى إخطارا من مفتش المباحث، يفيد بحضور ريم طارق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته "حسن شاكوش" لطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.