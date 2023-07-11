عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

طرد اسرة حسن شاكوش
طرد اسرة حسن شاكوش من فيلته

نفذت قوات من قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة قرار تمكين ريم طارق من فيلا زوجها حسن شاكوش بكومبوند شهير. 

txt

أسرة حسن شاكوش تمتنع عن تمكين زوجته ريم طارق من الفيلا

txt

بسكوتاية.. حسن شاكوش وصافينار يشعلان حفل الساحل الشمالي |شاهد

وتم طرد أسرة حسن شاكوش بالكامل من الفيلا حيث كان يتواجد بداخلها والدته واشقائه وزوجاتهم حوالي ١٠ افراد ودخلت ريم إلى الفيلا في حضور محاميها فهد مرزوق وقوات الشرطة لتسليمها الفيلا بمشتملاتها. 

 

جانب من تمكين ريم طارق لفيلا حسن شاكوش 

كانت ريم طارق زوجة المطرب الشعبي حسن شاكوش حصلت على قرار تمكين من فيلا زوجها بكومبوند شهير في مدينة ٦ اكتوبر للاقامة بها بعد اتهامها لشاكوش بطردها والاستيلاء على إيصال أمانة حرره لها بديل مؤخر الصداق. 

وتقدم فهد مرزوق المحامي بطلب إلى المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة بالحصول على قرار بتمكين موكلته ريم طارق من فيلا زوجها حسن شاكوش وتم الموافقة على الطلب بتمكين مشاركة بين ريم وشاكوش وتكليف قوة من قسم اول اكتوبر بتنفيذ القرار وتسليم الفيلا لريم طارق بموجب قرار التمكين. 

وانهى قسم شرطة اول اكتوبر اجراءات تنفيذ قرار التمكين بحضور دفاع ريم طارق بعد الحصول على تاشيرة مأمور القسم. 
 

فهد مرزوق المحامي 

كان فهد مرزوق دفاع ريم طارق زوجة حسن شاكوش قال ان موكلته مثلت أمام نيابة أكتوبر أول لسماع اقوالها في اتهام شاكوش لها بالادلاء ببيانات كاذبة وسرقة مبلغ نصف مليون جنيه من شقة الزوجية.

وطالب فهد مرزوق دفاع زوجة حسن شاكوش أمام النيابة بالاستماع إلى أقوال المأذون في واقعة كون موكلته ليست بكرا رشيد خاصة ان ريم طارق قدمت لحسن شاكوش قسيمة طلاقها من زوجها الاول حتي يقدمها للماذون ويثبت انها "ثيب" وليست بكر وبالتالي ليست مسئولة عن التزوير في قسيمة زواجها من شاكوش حيث اطلعت عليها في النيابة وفوجئت بانها مسجل بها انها بكر رشيد. 

وقدم دفاع زوجة حسن شاكوش أدلة تثبت سلامة موقف زوجته واتهم زوجها والمأذون بالتزوير في أوراق رسمية "قسيمة الزواج" 

ومثلت زوجة حسن شاكوش أمام جهات التحقيق للاستماع إلى أقوالها في البلاغ المقدم من زوجها يتهمها فيه بالادلاء ببيانات كاذبة وسرقة أموال من شقة الزوجية ونفت كافة الاتهامات الموجهة اليها مؤكدة ان زوجها هو من طردها من منزل الزوجية واستولى على قائمة منقولاتها وايصال امانة مقابل مؤخر الصداق. 

وعقب الاستماع لاقوالها وجهت النيابة لزوجة حسن شاكوش تهمتي الادلاء ببيانات كاذبة للمأذون وسرقة مبلغ نصف مليون جنيه ومن المقرر استدعاء مطرب المهرجانات للاستماع إلى أقواله في البلاغ المقدم منه ضد زوجته بعدما اتهمته ريم بالتورط مع الماذون في تزوير قسيمة زواجهما. 

كان مدير الإدارة العامة للمباحث، قد تلقى إخطارا من مفتش المباحث، يفيد بحضور ريم طارق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته "حسن شاكوش" لطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

حسن شاكوش زوجة حسن شاكوش قرار تمكين طرد اسرة حسن شاكوش فيلا زوجها حسن شاكوش ريم طارق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

شرط وحيد.. فيفا يصدم الأهلي في مشاركة إليو ديانج بقمة الزمالك

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

التذبذب يسيطر على أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

موضوعات متعلقة

النار خدت السيد وعائلته.. القصة الكاملة لـ حريق شقة فيصل

جثتان ومصابان.. تفاصيل صعق 4 أشخاص داخل بلاعة صرف في الجيزة

مصرع الزوجين وإصابة الأبناء.. مأساة في حريق شقة فيصل بـ الجيزة

أماكن الزحمة .. حركة المرور المسائية في شوارع وميادين الجيزة

مصير المتهمين في مقتل طبيب الساحل.. تفاصيل جديدة

إصابة 12 شخصا باختناق وتسمم في كسر ماسورة غاز بالشيخ زايد

بعتت له صورتها بملابس مثيرة.. حنان تطلب الخلع بسبب خطيبة زوجها السابقة

حرب شوارع.. معركة بكل الأسلحة بين 3 أشقاء بالوراق

ترشيحاتنا

مفاجأة من العيار الثقيل.. حلف الناتو يخطط لفتح مكتب اتصال في الأردن

وصلت لاتهامات في الشرف.. تصاعد حدة الخلاف بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

أخيرا.. الكشف عن أسطول سيارات هالاند نجم مانشستر سيتي

كلنا فاهمينه غلط .. دار الإفتاء توضح معنى حديث أنت ومالك لأبيك

روسيا تعلن خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء الهجوم المضاد

سوريا: استمرار إرسال الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا غير أخلاقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في واقعة غريبة من نوعها.. أخطبوط كامل عالق في حلق مريض بسنغافورة

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الفسوري اللامع في قبرص

22 دولارا للحبة ..ثمرة فاكهة لشركة يابانية تثير جدل.. أعرف التفاصيل

بشكل مختلف.. قفطان أصالة على عارضة الأزياء يثير جدلا كبيرا

فيديو

ادعوا له بالشفاء.. ظهور صادم لإيمان البحر درويش.. والنقابة تسعى للوصول إليه

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالي

مفاجأة في سعر الذهب والدولار اليوم | ماذا يحدث ؟

اللي بعده.. الأهلي يقترب من خطف فتوح والزمالك يتخذ هذا الإجراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ