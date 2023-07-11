أسرة حسن شاكوش تمتنع عن تمكين زوجته ريم طارق من الفيلا

امتنعت اسرة حسن شاكوش عن الاستجابة لتنفيذ قرار تمكين زوجته ريم طارق من الفيلا بعد محاولة إخراجهم من الفيلا.

وقال فهد مرزوق محامي ريم طارق انهم يتوجهون الى قسم شرطة اول اكتوبر لإثبات امتناعهم عن تنفيذ قرار قضائي واتخاذ الاجراءات اللازمة.

واتجهت قوات من قسم شرطة اول أكتوبر بمديرية امن الجيزة لتنفيذ قرار تمكين ريم طارق من فيلا زوجها حسن شاكوش بكومبوند شهير.

وتم طرد اسرة حسن شاكوش بالكامل من الفيلا حيث كان يتواجد بداخلها والدته واشقائه وزوجاتهم حوالي ١٠ افراد ودخلت ريم الى الفيلا في حضور محاميها وقوات الشرطة لتسليمها الفيلا بمشتملاتها ثم عادت أسرته الى الداخل وامتنعت عن تنفيذ القرار.

وكانت حصلت ريم طارق زوجة المطرب الشعبي حسن شاكوش على قرار تمكين من فيلا زوجها بكومبوند شهير في مدينة ٦ اكتوبر للاقامة بها بعد اتهامها لشاكوش بطردها والاستيلاء على ايصال امانة حرره لها بديل مؤخر الصداق.



وتقدم فهد مرزوق المحامي بطلب الى المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة بالحصول على قرار بتمكين موكلته ريم طارق من فيلا زوجها حسن شاكوش وتم الموافقة على الطلب بتمكين مشاركة بين ريم وشاكوش وتكليف قوة من قسم اول اكتوبر بتنفيذ القرار وتسليم الفيلا لريم طارق بموجب قرار التمكين.

وانهى قسم شرطة اول اكتوبر اجراءات تنفيذ قرار التمكين بحضور دفاع ريم طارق بعد الحصول على تاشيرة مأمور القسم.



وكان دفاع ريم طارق زوجة حسن شاكوش أكد ان موكلته مثلت امام نيابة اكتوبر اول لسماع اقوالها في اتهام شاكوش لها بالادلاء ببيانات كاذبة وسرقة مبلغ نصف مليون جنيه من شقة الزوجية.

وطالب دفاع زوجة حسن شاكوش أمام النيابة بالاستماع إلى أقوال المأذون في واقعة كون موكلته ليست بكرا رشيد خاصة ان ريم طارق قدمت لحسن شاكوش قسيمة طلاقها من زوجها الاول حتي يقدمها للماذون ويثبت انها "ثيب" وليست بكر وبالتالي ليست مسئولة عن التزوير في قسيمة زواجها من شاكوش حيث اطلعت عليها في النيابة وفوجئت بانها مسجل بها انها بكر رشيد.

وقدم دفاع زوجة حسن شاكوش ادلة تثبت سلامة موقف زوجته واتهم زوجها والمأذون بالتزوير في أوراق رسمية "قسيمة الزواج"

ومثلت زوجة حسن شاكوش أمام جهات التحقيق للاستماع إلى أقوالها في البلاغ المقدم من زوجها يتهمها فيه بالادلاء ببيانات كاذبة وسرقة أموال من شقة الزوجية ونفت كافة الاتهامات الموجهة اليها مؤكدة ان زوجها هو من طردها من منزل الزوحية واستولى على قائمة منقولاتها وايصال امانة مقابل مؤخر الصداق.

وعقب الاستماع لاقوالها وجهت النيابة لزوجة حسن شاكوش تهمتي الادلاء ببيانات كاذبة للمأذون وسرقة مبلغ نصف مليون جنيه ومن المقرر استدعاء مطرب المهرجانات للاستماع إلى أقواله في البلاغ المقدم منه ضد زوجته بعدما اتهمته ريم بالتورط مع الماذون في تزوير قسيمة زواجهما.

وكان قد تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من مفتش المباحث، يفيد بحضور ريم طارق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته "حسن شاكوش" لطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.