عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسكوتاية.. حسن شاكوش وصافينار يشعلان حفل الساحل الشمالي |شاهد

حسن شاكوش
حسن شاكوش

أحيا المطرب حسن شاكوش، حفلاً غنائياً ضمن حفلات العيد داخل the wave بمارينا 5 في الساحل الشمالي، وقام بتنظيم الحفل سعد الخواجة ضمن سلسلة الحفلات الصيفية التي يحييها خلال الفترة الحالية، بحضور كامل العدد. 

كما قدم حسن شاكوش عددا كبيرا من أشهر أغانيه، أبرزهم بنت الجيران وأغنية حبيبتي وأغنية بسكوتاية وحنيلي وغيرها من الأغاني.

ثم أشعل الحفل الفنانة الاستعراضية صافينار بمجموعة كبيرة من الرقص الشرقى وعلى أنغام عمرو دياب وراغب علامة وسط حضور كبير من الشباب. 

 

أعمال حسن شاكوش 

من ناحية أخرى، طرح حسن شاكوش العديد من الأغاني التي حققت نجاحا على موقع يوتيوب، كان آخرهم أغنية تحمل اسم في قلبي جراح وأغنية بعنوان دي حلاوة.

 

حسن شاكوش وزوجته 

من جهة أخرى، كشف ريم طارق زوجة الفنان حسن شاكوش تفاصيل الفيديو الذى ظهر فيه شقيق شاكوش وهو يتهجم على والدتها وذلك خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج “الوسط الفنى” للإعلامي أحمد عبد العزيز. 

وقالت ريم طارق زوجة حسن شاكوش: إن شقيق حسن شاكوش تهجم على والدتي عندما كانت والدتي تشتكى لوالدة حسن شاكوش بسبب ما “يفعله من تشهير وخوض في الأعراض وسمعتي”. 

وأضافت ريم طارق: “شقيق حسن شاكوش تهجم بعدها على والدتي وحسن شاكوش كان يقوم بالتصوير وهم يسبوننا وهذا ما حدث فى الفيديو وهذه الواقعة كانت منذ شهر ونصف تقريبا”. 

رد حسن شاكوش 

وكشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش خلال فيديو متداول له عبر السوشيال ميديا عن نيته للزواج مجددا بعد انفصاله عن ريم طارق.

وقال حسن شاكوش خلال الفيديو المتداول وهو يرقص فى حفل زفاف صديقه عمر كمال : "بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا، طول ما إحنا عايشين هنتجوز مرة واتنين وتلاتة طالما في شرع ربنا.

وتحدث مطرب المهرجانات حسن شاكوش في السابق، عن أزمته الأخيرة مع زوجته ريم طارق، والتي وصلت إلى المحاكم، مؤكدًا أنه لن يتحدث عن الأزمة لأنها تخصه وتخص أهل بيته وعرضه.

وقال حسن شاكوش في لقاء تلفزيوني: أي حاجة شخصية مش هينفع أتكلم فيها لأن في الأول والآخر لو اتكلمت هتكلم على عرضي ودي حاجة شخصية بيني وبين بيتي، واللي حصل معانا حسد، لأن الفرح بتاعي أكيد لازم يتحسد، ده انت نفسك ممكن تحسد نفسك، وأكيد فرحي اتحسد وكلنا اتحسدنا والحمد لله على كل شيء.

حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
حفل حسن شاكوش وصافينار
شاكوش حسن شاكوش المطرب حسن شاكوش صافينار الساحل الشمالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود مونوريل.. والسلطات تتحرك| صور

رسميًا .. طلاق غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا بعد زواج عامين

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

فرج عامر يعلن مفاجأة بشأن بن شرقي .. شاهد

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

خدت قرار سريع| رد فعل صادم من غادة عبد الرازق بعد طلاقها

معركة كلامية بين خالد الغندور وأحمد شوبير بسبب إمام عاشور.. شاهد

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

موضوعات متعلقة

أسمته «راشد».. ديانا كرزون تضع مولودها الثاني

إلهام شاهين: 30 يونيو يوم تاريخي في حياة المصريين

تستعد لتصوير عمل عربي كبير.. فاطمة ناصر بإطلالة جذابة من دبي

إعلان موعد عزاء وجنازة شقيقة حلمي عبد الباقي

مكان وموعد عزاء إيهاب أبو زيد

ادعولها بالرحمة.. وفاة شقيقة الفنان حلمي عبد الباقي

أخبار الفن| جنازة إيهاب أبو زيد.. كواليس مشاركة الممثلين في ثورة 30 يونيو

ثورة 30 يونيو.. مجدي أحمد علي: واجهنا بلطجية الإخوان في اعتصام وزارة الثقافة| حوار

ترشيحاتنا

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

واحدة منها بـ 13 مليون جنيه | محمد رمضان يستعرض أسطول سياراته

لتجنب التسمم... أقصى مدة لتخزين اللحوم وطريقة حفظها في الثلاجة والفريزر

تتحدى جوجل و آبل .. «ميتا» تتيح تنزيل التطبيقات مباشرة من فيسبوك

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

عمدة نانتير يطالب الشرطة بالتفكير في تعاملها بعد مقتل نائل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بالفرن | اعرف المكونات

بعد تحذير هيئة الدواء.. علامات لو ظهرت في شعرك تسبب مرضا خطيرا

رقم صادم | سعر قميص محمود العسيلي في حفل الساحل يثير الجدل

بسكوتاية.. حسن شاكوش وصافينار يشعلان حفل الساحل الشمالي |شاهد

فيديو

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

رقص مع الأطفال.. التيك توكر نويل روبيسون يزور مستشفى57357.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ