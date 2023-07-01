بسكوتاية.. حسن شاكوش وصافينار يشعلان حفل الساحل الشمالي |شاهد

أحيا المطرب حسن شاكوش، حفلاً غنائياً ضمن حفلات العيد داخل the wave بمارينا 5 في الساحل الشمالي، وقام بتنظيم الحفل سعد الخواجة ضمن سلسلة الحفلات الصيفية التي يحييها خلال الفترة الحالية، بحضور كامل العدد.

كما قدم حسن شاكوش عددا كبيرا من أشهر أغانيه، أبرزهم بنت الجيران وأغنية حبيبتي وأغنية بسكوتاية وحنيلي وغيرها من الأغاني.

ثم أشعل الحفل الفنانة الاستعراضية صافينار بمجموعة كبيرة من الرقص الشرقى وعلى أنغام عمرو دياب وراغب علامة وسط حضور كبير من الشباب.

أعمال حسن شاكوش

من ناحية أخرى، طرح حسن شاكوش العديد من الأغاني التي حققت نجاحا على موقع يوتيوب، كان آخرهم أغنية تحمل اسم في قلبي جراح وأغنية بعنوان دي حلاوة.

حسن شاكوش وزوجته

من جهة أخرى، كشف ريم طارق زوجة الفنان حسن شاكوش تفاصيل الفيديو الذى ظهر فيه شقيق شاكوش وهو يتهجم على والدتها وذلك خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج “الوسط الفنى” للإعلامي أحمد عبد العزيز.

وقالت ريم طارق زوجة حسن شاكوش: إن شقيق حسن شاكوش تهجم على والدتي عندما كانت والدتي تشتكى لوالدة حسن شاكوش بسبب ما “يفعله من تشهير وخوض في الأعراض وسمعتي”.

وأضافت ريم طارق: “شقيق حسن شاكوش تهجم بعدها على والدتي وحسن شاكوش كان يقوم بالتصوير وهم يسبوننا وهذا ما حدث فى الفيديو وهذه الواقعة كانت منذ شهر ونصف تقريبا”.

رد حسن شاكوش

وكشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش خلال فيديو متداول له عبر السوشيال ميديا عن نيته للزواج مجددا بعد انفصاله عن ريم طارق.

وقال حسن شاكوش خلال الفيديو المتداول وهو يرقص فى حفل زفاف صديقه عمر كمال : "بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا، طول ما إحنا عايشين هنتجوز مرة واتنين وتلاتة طالما في شرع ربنا.

وتحدث مطرب المهرجانات حسن شاكوش في السابق، عن أزمته الأخيرة مع زوجته ريم طارق، والتي وصلت إلى المحاكم، مؤكدًا أنه لن يتحدث عن الأزمة لأنها تخصه وتخص أهل بيته وعرضه.

وقال حسن شاكوش في لقاء تلفزيوني: أي حاجة شخصية مش هينفع أتكلم فيها لأن في الأول والآخر لو اتكلمت هتكلم على عرضي ودي حاجة شخصية بيني وبين بيتي، واللي حصل معانا حسد، لأن الفرح بتاعي أكيد لازم يتحسد، ده انت نفسك ممكن تحسد نفسك، وأكيد فرحي اتحسد وكلنا اتحسدنا والحمد لله على كل شيء.

حفل حسن شاكوش وصافينار

حفل حسن شاكوش وصافينار

حفل حسن شاكوش وصافينار

حفل حسن شاكوش وصافينار

حفل حسن شاكوش وصافينار

حفل حسن شاكوش وصافينار

حفل حسن شاكوش وصافينار

حفل حسن شاكوش وصافينار

حفل حسن شاكوش وصافينار

حفل حسن شاكوش وصافينار

حفل حسن شاكوش وصافينار

حفل حسن شاكوش وصافينار

حفل حسن شاكوش وصافينار

حفل حسن شاكوش وصافينار