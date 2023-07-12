عمل صوت وحش أمام المأمور.. القصة الكاملة لأزمة حسن شاكوش وريم طارق

مازال أصداء أزمة حسن شاكوش مع زوجته ريم طارق مستمرة حتى الآن خاصة بعد أن اشتعلت مرة أخرى بسبب قضية التمكين، حيث خرجت عديد من الاقاويل وهو ما نرصده فى التقرير التالى والقصة الكاملة لأزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق.

بدأت الأزمة مجددا بين حسن شاكوش وريم طارق عندما حررت زوجة حسن شاكوش، محضرا جديدا في قسم شرطة أول أكتوبر في زوجها حسن شاكوش، وأيضا ضد أمن كومبوند شهير بالسادس من أكتوبر، وذلك بعدما رفضت إدارة أمن الكومبوند، دخولها إلى الفيلا للحصول على بعض أغراضها الخاصة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة أول أكتوبر، تضمن ورود بلاغ من زوجة المطرب حسن شاكوش، ضده وضد أمن كومبوند شهير بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك على خلفية منع أمن الكومبوند دخولها للحصول على بعض أغراضها الخاصة من داخل الفيلا التي كانت تقيم فيها برفقة زوجها حسن شاكوش.

وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية، حيث احال اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغ ريم طارق زوجة المطرب حسن شاكوش إلى النيابة العامة في الجيزة التي تولت التحقيقات في الواقعة.

وقالت ريم طارق زوجة حسن شاكوش في البلاغ الذي حررته بقسم شرطة أول أكتوبر، ضد زوجها حسن شاكوش وأمن كومبوند السادس من أكتوبر «توجهت إلى الفيلا الكائنة بكومبوند شهير بمدينة السادس من أكتوبر، والتي كنت مقيمة بها برفقة حسن شاكوش، للحصول على بعض الأغراض الخاصة بي، إلا أنني فوجئت بمنع دخولي من قبل إدارة أمن الكومبوند بتعليمات من حسن شاكوش، فقامت بالتوجه إلى القسم لتحرير محضرا ضدهم».

وحصلت ريم طارق زوجة حسن شاكوش، على قرار تمكين بالمشاركة بينهما، من فيلا زوجها حسن شاكوش، تضمن أن الفيلا مكونة من طابقين في كومبوند شهير بمدينة 6 أكتوبر، وقرر المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة بتمكينها من المسكن، كما نجح دفاع زوجة حسن شاكوش في الحصول على السجلات التجارية لشركتين ملك المطرب الشعبي شاكوش لإرفاقها بأوراق قضية النفقة التي أقامتها ضد زوجها.

وتضمنت أوراق دعوى النفقة، أن ريم صادق ما زالت على ذمة حسن شاكوش حتى الآن إلا أن العشرة بينهما لم تستمر طويلا بسبب كثرة تعديه عليها وسوء معاملته لها وعدم الإنفاق عليها، وإهانتها دائما أمام الجميع وطردها من مسكن الزوجية ثم إمتنع عن الإنفاق عليها، وأن الأرباح التي يكسبها حسن شاكوش من حفلاته داخل وخارج مصر بخلاف أرباح اليوتيوب والتيك توك التي تصل إلي ملايين الجنيهات حيث تبين أنه يتقاضى في الحفلة الواحدة خارج مصر ما يقرب من 70 ألف دولار بما يعادل 2 مليون و156 ألف جنيه ويتقاضى 40 ألف جنيه، مقابل الغناء نصف ساعة في الملاهي الليلية ومبلغ 15 ألف جنيه في الحفلة الواحدة.

قرار التمكين

نفذت قوات من قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة قرار تمكين ريم طارق من فيلا زوجها حسن شاكوش بكومبوند شهير.

وتم طرد أسرة حسن شاكوش بالكامل من الفيلا حيث كان يتواجد بداخلها والدته واشقائه وزوجاتهم حوالي ١٠ افراد ودخلت ريم إلى الفيلا في حضور محاميها فهد مرزوق وقوات الشرطة لتسليمها الفيلا بمشتملاتها.

تحفظت قوات الشرطة بأكتوبر على مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعد تراشقه بالألفاظ وتهديده زوجته ريم طارق أثناء تمكينها من فيلته، واقتاد الضباط حسن شاكوش داخل سيارة الشرطة إلى قسم أول أكتوبر للتحقيق معه في سب وتهديد ريم طارق.

وقال فهد مرزوق محامي زوجة حسن شاكوش إنه أثناء استلام ريم طارق للفيلا وتوقيعها على قرار التمكين بعد خروج أسرة شاكوش هددها المطرب الشعبي في حضور مساعد مدير أمن الجيزة وقوات الشرطة قائلا: " هوريكي انتي هتقعدي بعد كده لوحدك" كما سبها بألفاظ جارحة ما دفع قوات الشرطة للتحفظ عليه وتوجهت ريم طارق إلى قسم شرطة أول أكتوبر لإثبات تهديده وسبه لها.

وتحفظت قوات الشرطة على هاتف ريم طارق بعد بثها لايف على صفحتها الشخصية ويجرى الآن ضباط المباحث استجواب حسن شاكوش داخل قسم الشرطة والاستماع لأقواله .

وقال فهد مرزوق محامي ريم طارق إنهم توجهوا إلى قسم شرطة أول أكتوبر لإثبات تعرض موكلته للسب والتهديد من زوجها حسن شاكوش.

هجوم حسن شاكوش على زوجته ريم

شهد كومبوند شهير بمدينة ٦ اكتوبر مناوشات بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق اثناء تسلم الاخيرة فيلا زوجها بقرار تمكين مشاركة من الجهات الرسمية.

ونشرت ريم طارق زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، فيديو لايف من أمام فيلا مسكن الزوجية بأحد الكمبوندات، بصحبة رجال الأمن، بعد حصولها على قرار تمكين من جهات التحقيق حسب وصفها، مشيرة إلى أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش تعدى عليها بالسب والألفاظ الخارجة.

ريم طارق خلال الفيديو إنها لا تستطيع دخول الفيلا حتى تأخذ ملابسها الخاصة، على الرغم من حصولها على قرار تمكين من جاهت التحقيق قبل شهرين، قائلة: معايا قرار تمكين من جهات التحقيق، ومش عارفة أتمكن من الفيلا وأخوه وابن اخته قاعدين، ومنتظرين من أربع ساعات ومش عارفين ندخل ومش عارفة اخد هدومي لأنه مستولي عليهم.

وتابعت زوجة حسن شاكوش: أنا ما قلتش سبب المشاكل لحد دلوقتى وما عملتش حاجة غير أني جاية اخد هدومي لأني كنت ممنوعة من الدخول، ومش عارفة أنفذ قرار التمكين، وهو بيشتمني قدام الناس وبهدلني وسط الشارع، وده المكان اللي ساكنين فيه وقاعدين فيه لوحدينا وهو جاب أهله وأنا مش معايا حد من أهلي.

واستكملت زوجة مؤدي المهرجانات: أنا رفعت قضية باللي حصل بيني وبين حسن شاكوش ومش هتكلم في اللي حصل لأنه حاجة كبيرة وما ينفعش تتقال، ويمكن أحكي اللي حصل يا عالم.

حسن شاكوش ينفى

نفى مؤدى المهرجانات حسن شاكوش، اعتدائه على زوجته ريم طارق، وقال حسن شاكوش في بث مباشر عبر حسابه بفيسبوك: الحمد لله الواحد ولا بيئته ولا تربيته ولا إمكانياته أنه يبهدل بنات الناس أو يجرحهم بأي كلمة وحشة لأنكم عارفين الست والبنت لو بصيت لها بصة وحشة توجعها وأنا لا تربيتي ولا بيئتي ولاعيشتي ولا أهلي ربوني على كده لكنهم ربوني أني احترم بنات الناس وعمري في حياتي ولا ضايقت حد ولا زعلت حد ولا عملت مشاكل مع حد، لكن في ناس عاوزة تشهر بيا.

وأضاف حسن شاكوش: ربنا مش على كيف حد، واللي بيكبر ويخلي الواحد له قيمة ربنا وإحنا لما نتزنق بنقول يا رب مش يا عبد، ومش هينفع اتكلم كتير علشان الجامع جمب بيتي وبعد كلام ربنا مفيش كلام واللي عاوز يفهم يفهم واللي بيفهم بيريح والظالم وابن الحرام ربنا ينتقم منه في ميدان عام.

وتابع :" أنا عندي في البيت أهو موجود وأهلي وأمي وأخواتي منورني ومشرفني، مش بيجوا لي كتير ولما بيجوا بالنسبة لي بيكون يوم عيد، حبيت بس اطمنكم أن مفيش أي حاجة وإحنا لسه جامدين ومفيش إلا إحنا، وعلشان عندي حفلة بليل مستني كل حبايبي اللي جايين لي في المعادي.

غادر حسن شاكوش وزوجته ريم طارق ديوان قسم شرطة أكتوبر أول بعد اتهام زوجته له بالسب والتهديد أثناء تنفيذ قرار التمكين من فيلته في كومبوند شهير بأكتوبر.