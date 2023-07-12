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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

من السجدة إلى قسم الشرطة.. قصة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

صدى البلد

امتنعت أسرة حسن شاكوش عن الاستجابة لتنفيذ قرار تمكين زوجته ريم طارق من الفيلا بعد محاولة إخراجهم من الفيلا.

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وقال فهد مرزوق محامي ريم طارق انهم يتوجهون إلى قسم شرطة أول أكتوبر لإثبات امتناعهم عن تنفيذ قرار قضائي واتخاذ الاجراءات اللازمة.

واتجهت قوات من قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية امن الجيزة لتنفيذ قرار تمكين ريم طارق من فيلا زوجها حسن شاكوش بكومبوند شهير.

وتم طرد اسرة حسن شاكوش بالكامل من الفيلا حيث كان يتواجد بداخلها والدته واشقائه وزوجاتهم حوالي ١٠ افراد ودخلت ريم الى الفيلا في حضور محاميها وقوات الشرطة لتسليمها الفيلا بمشتملاتها ثم عادت أسرته الى الداخل وامتنعت عن تنفيذ القرار.

وكانت حصلت ريم طارق زوجة المطرب الشعبي حسن شاكوش على قرار تمكين من فيلا زوجها بكومبوند شهير في مدينة ٦ أكتوبر للإقامة بها بعد اتهامها لشاكوش بطردها والاستيلاء على إيصال امانة حرره لها بديل مؤخر الصداق. 
 

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