المباحث في معهد ناصر.. محامي طبيب الساحل يكشف تفاصيل عن متعلقاته

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة مقتل طبيب الساحل الدكتور أسامة صبور طبيب العظام بمعهد ناصر، والذي لقى مصرعه على يد طبيب زميل له ومحامية وعامل بعيادة المتهم الأول.

تفاصيل جديدة في مقتل طبيب الساحل

وقال المحامي عمرو عبدالسلام، دفاع طبيب الساحل أنه جاري تسليم المتعلقات الشخصية للطبيب أسامة توفيق - طبيب الساحل، وذلك بعد تحفظ النيابة العامة في القاهرة عليها.

وصرح محامي طبيب الساحل في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بأنه سبق وتقدم بطلب للنيابة العامة في القاهرة لحصول أسرة طبيب الساحل، على متعلقاته الشخصية والمتواجدة في دولاب بمعهد ناصر، وقررت النيابة حينها بأن المتعلقات ليست على ذمة القضية، وأخطرهم بالتوجه إلى إدارة معهد ناصر للحصول على المتعلقات.

واضاف المستشار عمرو عبدالسلام، محامي طبيب الساحل بأنه فوجئ بإتصال من أطباء معهد ناصر في الثانية عشر من صباح اليوم، بوجود قوة من مباحث الساحل تريد الحصول على متعلقات الطبيب أسامة توفيق، وقامت إدارة المعهد بإخطار النيابة العامة، التي إنتقلت وتحفظت على المتعلقات تمهيدا لتسليمها إلى أسرة الطبيب.

وأكمل محامي طبيب الساحل، بأن متعلقات الطبيب أسامة صبور عبارة عن ملابس له ومبلغ مالي ومستندات وبعض المتعلقات الشخصية له، وجاري تسليمها لأسرته بعد التحفظ عليها.

وكان محامي طبيب الساحل كشف مفاجأت في قضية مقتل الدكتور أسامة توفيق صبور الشهير بـ طبيب الساحل، وذلك بشأن القاتل الدكتور أحمد شحته والذي ضلل أهلية وأصدقاء المجني عليه الدكتور أسامة توفيق طبيب الساحل خلال فترة البحث عنه.

وقال إن المتهم الأول أحمد شحتة بعد قيامه بقتل طبيب الساحل ودفنه في العيادة، حاول تضليل أسرة الطبيب وزملائه في العمل، بعدما إنتشرت أخبار إختفائه لإبعاد الشكوك حوله، حيث أكد لهم أن سبب تغيبه عن العمل وإختفائه القبض عليه على ذمة قضية أموال عامة.

وإستعلمت أسرة الدكتور أسامة توفيق طبيب الساحل عن هذه المعلومات، حيث تبين عدم صحتها بعد الإستعلام في مباحث الأموال العامة، ومن ثم عاد ليخبر زملائه بأن طبيب الساحل زميله بمعهد ناصر قد يكون ألقى القبض عليه بقطاع الأمن الوطني وهو أيضا ما توصلت أسرة المجني عليه إلى عدم صحته، وبدأت الشكوك تدب في نفوس أسرة الدكتور أسامة حول المتهم.

وأكد دفاع طبيب الساحل، أنه في اليوم الثاني للحادث حضر أحد أصدقاء طبيب الساحل إلى معهد ناصر وتقابل مع الطبيب المتهم أحمد شحتة، وسأله عن الدكتور أسامة طبيب الساحل، وذلك بعدما أغلق كافة هواتفه وأخبره بأنه كان من المفترض أنه يقابله لشراء بدلة لحضور أحد حفلات الزفاف معه، وظهرت معالم القلق والتوتر على الطبيب المتهم، وسأل صديق طبيب الساحل من أنت وماذا تريد ولماذا تسأل عن الدكتور أسامة، وسأله عما إذا كان هناك شخص له عند المجني عليه أموالا أو إيصالات أمانه وأخبره صديق الدكتور أسامة بأنه لا يعلم، وأختتم المحامي عمرو عبدالسلام تصريحاته بأن التفسير الوحيد لقيام المتهم بتضليل أهل المجني عليه طبيب الساحل كان محاولة الإفلات من جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهو ما سيكشفه تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثمان المجني عليه طبيب الساحل.