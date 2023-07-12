أخوها جه وشافهم في وضع مخل.. تفاصيل احتجاز شاب في عمارة 30 بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر ملابسات واقعة إحتجاز شاب داخل شقة سكنية بالحي الـ 12 بمنطقة 6 أكتوبر، وتعرضه للضرب على يد عامل وشقيقته ربة المنزل بسبب علاقة عاطفية بينه وبين الأخيرة.

أمن الجيزة يكشف ملابسات إحتجاز شاب

صرخات الشاب داخل شقة سكنية بالعقار رقم 30 في الحي الـ 12 بمدينة 6 أكتوبر، كانت سببا في كشف ملابسات الواقعة، حيث ورد إخطارا للأجهزة بمديرية أمن الجيزة، تضمن ورود بلاغا من الأهالي لشرطة النجدة أفاد بسماع صوت صراخ شاب داخل شقة سكنية بالحي الـ 12 بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن الجيزة إلى موقع البلاغ.

التحريات: علاقة عاطفية مع فتاة

بالإنتقال والفحص، تبين من معاينة أجهزة أمن الجيزة، التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على شاب مصاب بكدمات في الرأس والعين وبرفقته شخص وفتاة، وبسؤالهما قرر الشاب بأنه على علاقة عاطفية مع الفتاة، وأنها قامت بالإتصال به للحضور بعدما أخبرته بتغيب أسرتها، وحين حضر وصل شقيقها وقام باحتجازه والتعدي عليه بالضرب وساعدته الفتاة في ذلك.

شقيق الفتاة ضبطهما في وضع مخل

حيث كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، التي باشرها اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الشاب المجني عليه فني كهربائي بالغ من العمر 20 عاما، وعلى علاقة عاطفية بربة منزل بالغة من العمر 29 عاما، حيث قامت بالإتصال به وطلبت منه الحضور في غياب أسرتها، إلا أن شقيقها وصل وشاهدهما في وضع مخل وقام بالتعدي على الشاب وساعدته شقيقته في ذلك.

وبسؤال الفتاة وشقيقها، قررت بوجود علاقة عاطفية تربطها بالشاب المحتجز، وقيامها بالاتصال به طالبة منه الحضور إلى الشقة محل البلاغ الكائنة بالعقار رقم 30 بالحي الـ 12 بمدينة 6 أكتوبر، وعقب حضوره بقليل وصل شقيقها وقام بظبطهما في وضع مخل، ثم قام بإحتجاز الشاب والتعدي عليه بالضرب وساعدته هي في ذلك.

تحرر المحضر اللازم وجرى إستكمال الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة في الجيزة.