بسبب علاقة غير شرعية مع زوجة والده.. فني ألوميتال ينهي حياة شاب في الجيزة

جريمة مروعة ارتكبها فني ألوميتال في الجيزة، حيث أزهق روح شابا بسبب شكه في إقامته علاقة غير شرعية مع زوجة والده في منطقة العمرانية غرب الجيزة.

فني ألوميتال يقتل شابا في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة العمرانية، أفاد بورود بلاغا بالعثور على جثة شاب يدعى م ط بالغ من العمر 30 عاما، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة لموقع البلاغ لكشف الملابسات والقبض على المتهم في الواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين العثور على جثمان شاب به عدة كدمات وجروح متفرقة في رأسه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات كشفت أجهزة أمن الجيزة، أن وراء إرتكاب الواقعة فني ألوميتال بالغ من العمر 27 سنة، وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على المتهم.

المتهم بقتل شاب: شكيت في علاقته مع زوجة أبي

بمواجهته إعترف بارتكابه الجريمة بسبب شكه في إقامة المجني عليه علاقة غير شرعية مع زوجة والده، حيث ظل فترة يحاول التأكد من العلاقة إلا أنها لم يتوصل إلى شئ فقرر إنهاء حياة المجني عليه لإنهاء الشكوك، حيث تربص به وما أن شاهده حتى أنقض عليه وتعدى عليه بالضرب عدة مرات على رأسه حتى سقط جثة هامدة.

وباشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في الواقعة، حيث وجهت إتهامات القتل العمد للمتهم، وأعترف أمام النيابة بارتكابه الجريمة بسبب شكه في وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وزوجة والده، وعقب إنتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة في الجيزة القضية إلى محكمة الجنايات، برقم 11730 لسنة 2022 جنايات العمرانية، وقيدت برقم 4722 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة.

إحالة أوراق قاتل شاب في العمرانية للمفتي

وتضمن أمر الإحالة، إتهام النيابة العامة للمتهم - فني ألوميتال 27 سنة، بقتل المجني عليه م ط عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وقد إقترنت تلك الجناية بجنحة أخرى وهي سرقة المجني عليه حيث قام بسرقة الأموال المملوكة للمجني عليه عقب قتله، ثم فر هاربا من مسكن المجني عليه، وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا مادة الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز أداة قطعة حديدية استخدمها في التعدي على المجني عليه.

ونظرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، وقائع محاكمة المتهم ثم قضت بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه عما أسند إليه من قتل شاب لشكه في إقامته علاقة غير شرعية مع زوجة والده.