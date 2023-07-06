تعالى شوف الماتش معايا.. موظف يعتدي على تلميذ ويصوره عاريا في القاهرة

تباشر النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات مع موظف متهم بالإعتداء على قاصر عمره 14 عاما داخل منزله في 15 مايو، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

شخص يتهم جاره بالاعتداء على ابنه في القاهرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة 15 مايو تضمن ورود بلاغ من شخص اتهم جاره الموظف بهتك عرض نجله البالغ من العمر 14 عاما في منزله، وعلى الفور شكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وأمام مباحث القاهرة، اتهم الشخص جاره الموظف باستدراج نجله لمشاهدة مباراة كرة قدم معه في منزل وخلال ذلك قام بفعل بعض الأفعال الغريبة، ثم طلب منه خلع ملابسه إلا أن الطفل رفض ذلك، وقام بمعاتبته على ذلك وحاول المغادرة من منزل جاره.

تحقيقات في اعتداء موظف على طفل بالقاهرة

وأكمل والد الطفل في محضر الشرطة، أن جاره قام بالتعدي على ابنه بالضرب ثم هدده وقام بإجباره على خلع ملابسه ثم قام بتصويره لضمان استمراره في الحضور إليه من جديد والاعتداء عليه، ثم هدده في حالة عدم الحضور بنشر الصور.

وأكد والد الطفل أمام فرق مباحث القاهرة، أن الطفل فاض به الكيل وقام بإخبار والده بما يقوم به الموظف، وقام بعدها باصطحابه إلى قسم الشرطة وتحرير المحضر رقم 2845 لسنة 2023، وتولت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات.