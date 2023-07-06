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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماذا فعلت سيدة اكتشفت خيانة عشيقها في القاهرة|القصة الكاملة

حبوب دوائية
حبوب دوائية

واقعة مأساوية شهدتها منطقة الخليفة في القاهرة،  سطرت سيدة نهاية محزنة لحياتها وذلك اثر خلافات بينها وبين عشيقها واكتشافها إقامته علاقة مع فتاة عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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سيدة تنهي حياتها بسبب خيانة عشيقها

و صرحت النيابة العامة في القاهرة، بدفن جثمان سيدة قامت بإنهاء حياتها وذلك عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، كما طلبت تحريات المباحث في القاهرة حول الواقعة، واستمعت لأقوال عشيق المجني عليها الذي قرر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب اكتشافها قيامه بإقامة علاقة مع فتاة على الفيسبوك.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الخليفة تضمن ورود إشارة من المستشفى العام أفادت وصول سيدة بالغة من العمر 35 عاما، مصابة بحالة إعياء أثر إدعاء تناول حبوب دوائية، ولفظت أنفاسها أثناء تلقيها العلاج، وانتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة لكشف ملابسات الواقعة.

التحريات: منفصلة عن زوجها وتعيش بصحبة عشيقها

بالانتقال والفحص، تبين من معاينة الأجهزة الأمنية في القاهرة، أن السيدة المتوفاة بالغة من العمر 35 عاما، وأنها توفت جراء إصابتها بإعياء شديد وفقدان للوعي نتيجة تناولها أقراص من عقار كلوزابكس، وتم إيداع الجثمان المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن السيدة انفصلت عن زوجها قبل فترة قليلة، وانتقلت للعيش برفقة عشيقها، بمنطقة الخليفة وأنجبت منه طفلا، وظلت مقيمة لدى عشيقها في شقته، حتى وقعت بينهما خلافات بسبب قيامه بالتحدث مع فتاة على منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك.

التحريات: السيدة تناولت أقراص علاج انفصام الشخصية

وشرحت تحريات أجهزة أمن القاهرة، نشوب مشادة كلامية بين السيدة المتوفاه وعشيقها حيث اكتشفت إقامته علاقة مع فتاة أخرى على الفيسبوك، تطورت إلى مشاجرة بينهما قامت على أثرها بتناول 5 أقراص كلوزابكس المخصص لعلاج أمراض انفصام الشخصية، وشعرت بعدها بإعياء شديد وغابت عن الوعي وحاول عشيقها إسعافها بإعطائها مياه بملح إلا أنه فشل.

وتبين من تحريات مباحث القاهرة، أن عشيق السيدة المتوفاة قام بنقلها إلى المستشفى العام لمساعدتها ومحاولة منه لإنقاذها إلا أنها فارقت الحياة ولم يستطيع إنقاذها، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجرى استكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة في القاهرة.

القاهرة الخليفة مديرية امن القاهرة كلوزابكس اخبار القاهرة

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