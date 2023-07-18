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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رنا رئيس تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور| شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة رنا رئيس، صورة جديدة، عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت رنا رئيس، بإطلالة أنيقة، مرتدية جيبة قصيرة، وتوب أسود، مع تسريحة كيرلي لشعرها، ولفتت أنظار جمهورها بجمالها.

وانتهت الفنانة رنا رئيس، والفنان عمرو وهبة، من تسجيل حلقات المسلسل الكوميدي الإذاعي "كارت أحمر"، المقرر بثه طوال أيام شهر رمضان على «راديو 9090». 

المسلسل بطولة رنا رئيس، عمرو وهبة، بيومي فؤاد، والفنانة القديرة إنعام سالوسة، ويذاع المسلسل على «راديو9090» الساعة 3.20 يوميا.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدي، حول بعض المشاكل التى تواجه الأسر المصرية وتناولها بشكل خفيف.

اطلاله جريئه التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة رنا رئيس

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