رنا رئيس تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور| شاهد

نشرت الفنانة رنا رئيس، صورة جديدة، عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت رنا رئيس، بإطلالة أنيقة، مرتدية جيبة قصيرة، وتوب أسود، مع تسريحة كيرلي لشعرها، ولفتت أنظار جمهورها بجمالها.

وانتهت الفنانة رنا رئيس، والفنان عمرو وهبة، من تسجيل حلقات المسلسل الكوميدي الإذاعي "كارت أحمر"، المقرر بثه طوال أيام شهر رمضان على «راديو 9090».

المسلسل بطولة رنا رئيس، عمرو وهبة، بيومي فؤاد، والفنانة القديرة إنعام سالوسة، ويذاع المسلسل على «راديو9090» الساعة 3.20 يوميا.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدي، حول بعض المشاكل التى تواجه الأسر المصرية وتناولها بشكل خفيف.