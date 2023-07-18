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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 17 مخالفة متنوعة خلال حملات تفتيشية على المحلات بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء أشرف البيه، حملة تفتيشية الأسبوعية على 12 محلا تجاريا في نطاق حي جنوب، لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة الأغذية ومصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

 

أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر نظافة، و7 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، و3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وأنذرت الحملة المحلات التي تعمل بدون ترخيص وبدون تصاريح إشغال، التوجه لحي جنوب لاستخراج التراخيص والتصاريح وتلافي جميع الملاحظات، كما أعدمت الحملة 5 كيلو ممبار وطواجن ولحوم لعد صلاحيتها للاستخدام.

 

على الجانب الآخر يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، 24 رحلة طيران دولية من دول أوروبا، ويتم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر إقامتهم فى مرسى علم. 

 

وتبين من كشوف رحلات، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 24 رحلة بينهم 5 رحلات من التشيك، 10 رحلات من بولندا، ورحلتين من ايطاليا، رحلة من سويسرا، ورحلة من بلجيكا، 3 رحلات من بولندا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلة داخلية، ورحلة من هولندا. 

 

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى، يستقبل بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبل 132 رحلة طيران، بزيادة فى معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى، وتبين من جداول التشغيل أن الرحلات التشيكية فى صدارة الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع المقبل، وأغلب الرحلات الوافدة تصل من دول التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا.

 

 

 

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