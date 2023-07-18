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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مقصلة كولر.. شوبير يعلن رحيل 5 لاعبين عن النادي الأهلي

فريق الأهلي
فريق الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن قائمة الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الصيف الجاري.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" الأهلي وافق على رحيل شادي حسين إلى نادي زد بشكل نهائي، وأيمن أشرف اعتبروه رحل هو الأخر".

وأضاف:" سموحة ضم حسام حسن نهائيا، رغم إبداء اللاعب رغبته في العودة لصفوف الأهلي".

وتابع:" فيه 2 أو 3 لاعبين لن يتواجدوا مع الأهلي في الموسم الجديد وسيرحلوا سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، لكن لا يزال يتم المفاضلة بينهم".

الأهلي يستعد لمواجهة حرس الحدود

في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة حرس الحدود، غدا الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة 33 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي، بقيادة مديره الفني مارسيل كولر، مباراة الغد بدون ضغوط بعدما حسم لقب الدوري المصري في وقت سابق، بينما هبط حرس الحدود للممتاز ب.

ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 81 نقطة.

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