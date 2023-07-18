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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للمرة الثانية.. رصد سمكة شيطان البحر قبالة سواحل مدينة الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في مدينة الغردقة، ظهرت سمكة شيطان البحر المعروفة باسم مانتا راي للمرة الثانية خلال 72 ساعة شهد العاملون بالأنشطة البحرية في المدينة ظهورها بالقرب من أحد المراسى السياحية.

 

حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري والحفاظ على البيئة البحرية، أكد أن سمكة مانتا راي موجودة بصفة مستمرة في مياه البحر الأحمر، ولكن مشاهدتها بالقرب من الشاطئ تعتبر حدثًا نادرًا ومبهجًا لزوار الغردقة وعشاق البحرية.

وأضاف أن ظهور سمكة مانتا راي قرب الساحل يُعكس بوضوح سلامة البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر. هذا النوع من سمك الشيطان المرجاني نوعًا نادرًا ويتم تصنيفه ضمن قوائم معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، مما يؤكد الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية للحفاظ على تلك الكائنات البحرية.

 

وعلى الرغم من اسمها المخيف، يجب التأكيد أن سمكة مانتا راي ليست خطيرة ولا تشكل تهديدًا للبشر، حيث لا تمتلك أسنان، وتعتمد على التغذية من خلال ابتلاعها لأصغر الكائنات في المحيطات والبحار.

الانقاذ البحري الحفاظ على البيئة الانشطة البحرية البحر الأحمر البيئة البحرية

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