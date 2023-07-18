نفوق 50 حوتا على شاطئ في اسكتلندا..شاهد

محاولات إنقاذ ما يزيد على 12 حوتا كانت لا تزال على قيد الحياة، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية "يورونيوز"

إنقاذ ما يزيد على 12 حوتا كانت لا تزال على قيد الحياة

وأفاد التقرير، أنه نفق أزيد من 50 حوتا من الحيتان الطيارة في اسكتلندا بعدما جنحت على شاطئ جزيرة لويس، في أكبر جنوح جماعي لحيتان في البلاد منذ عقود.

وقالت السلطات المحلية إن محاولات إنقاذ ما يزيد على 12 حوتا كانت لا تزال على قيد الحياة باءت بالفشل .

وووفقاً للتقرير، فأن فرق الإنقاذ قررت قتل الحيتان رأفة بها، ونفق 55 حوتا في المجموع، وتعتقد السلطات حوتا واحدا فقط نجا.

يشارالتقرير إلى، أن الحوت الطيار نوع من دلافين المحيطات التي يصل طولها إلى 7 أمتار، ووزنها إلى 3 أطنان.