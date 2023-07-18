على خطى أفلام الرعب.. صور لامرأة مجهولة تحمل سلاحا وتهدد المنازل بإنجلترا

في ليلة هادئة، استيقظت أم من نومها في منتصف الليل على صوت مدوي تبعه أصوات نباح كلابها في الخارج.

فهرعت الأم للاطمئنان على ابنتيها فوجدتهما نائمتين في فراشهما في الطابق العلوي من منزلها لكن أصوات نباح الكلاب لا تزال ترتفع!.

نزلت الأم التي تبلغ من العمر 41 عاما إلى الطابق السفلي لمنزلها في إنجلترا لتتعرف على سبب هذه الضوضاء المزعجة لكنها لم تكتشف شيئًا.

فخرجت إلى كلابها وأخذت تبحث يمينًا ويسارًا لكنها لم تجد شيئا وهو الأمر الذي دفعها إلى الذهاب لفراشها واستكمال نومها.

كاميرا منزل تلتقط صورًا لامرأة تحمل ساطور في منتصف الليل

كاميرا المنزل مكسورة

في مساء اليوم التالي، لاحظت "سوزان بلاكبيرن" أن كاميرا باب منزلها مكسورة فذهبت لفحص آخر فيديو استطاعت الكاميرا التقاطه، ففزعت من رؤيتها لامرأة تسير في حديقة منزلها وهي تحمل ساطورا ثم قامت بكسر الكاميرا بضربة واحدة من الساطور.

الجرس الذكي مختفي

ذهبت الأم مسرعة لإبلاغ الشرطة التي بدأت التحقيق في الواقعة إلى أن اكتشفت، أن الجرس الذكي لباب منزل "بلاكبيرن" قد سرق، وأنه في الغالب قد جاءت المرأة المجهولة بالساطور إلى المنزل لسرقته لأنه لم يرد للشرطة أية أنباء عن استخدام هذا السلاح لتهديد أحد.

وقالت بلاكبيرن: "لقد شعرت بالرعب الشديد. فكان الأمر أشبه بشيء من فيلم رعب. فحجم الساطور الذي كانت تحمله المرأة كبيرًا، كنت مرعوبة حقًا. لم أستطع تصديق ما رأيته." وفقًا لموقع "ديلي ستار".