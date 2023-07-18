عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

على خطى أفلام الرعب.. صور لامرأة مجهولة تحمل سلاحا وتهدد المنازل بإنجلترا

كاميرا منزل تلتقط
كاميرا منزل تلتقط صورًا لامرأة تحمل ساطور في منتصف الليل

في ليلة هادئة، استيقظت أم من نومها في منتصف الليل على صوت مدوي تبعه أصوات نباح كلابها في الخارج. 

فهرعت الأم للاطمئنان على ابنتيها فوجدتهما نائمتين في فراشهما في الطابق العلوي من منزلها لكن أصوات نباح الكلاب لا تزال ترتفع!.

نزلت الأم التي تبلغ من العمر 41 عاما إلى الطابق السفلي لمنزلها في إنجلترا لتتعرف على سبب هذه الضوضاء المزعجة لكنها لم تكتشف شيئًا. 

فخرجت إلى كلابها وأخذت تبحث يمينًا ويسارًا لكنها لم تجد شيئا وهو الأمر الذي دفعها إلى الذهاب لفراشها واستكمال نومها.

 كاميرا منزل تلتقط صورًا لامرأة تحمل ساطور في منتصف الليل 

كاميرا المنزل مكسورة

في مساء اليوم التالي، لاحظت "سوزان بلاكبيرن" أن كاميرا باب منزلها مكسورة فذهبت لفحص آخر فيديو استطاعت الكاميرا التقاطه، ففزعت من رؤيتها لامرأة تسير في حديقة منزلها وهي تحمل ساطورا ثم قامت بكسر الكاميرا  بضربة واحدة من الساطور.

الجرس الذكي مختفي

ذهبت الأم مسرعة لإبلاغ الشرطة التي بدأت التحقيق في الواقعة إلى أن اكتشفت، أن الجرس الذكي لباب منزل "بلاكبيرن" قد سرق، وأنه في الغالب قد جاءت المرأة المجهولة بالساطور إلى المنزل لسرقته لأنه لم يرد للشرطة أية أنباء عن استخدام هذا السلاح لتهديد أحد.

وقالت بلاكبيرن: "لقد شعرت بالرعب الشديد. فكان الأمر أشبه بشيء من فيلم رعب. فحجم الساطور الذي كانت تحمله المرأة كبيرًا، كنت مرعوبة حقًا. لم أستطع تصديق ما رأيته." وفقًا لموقع "ديلي ستار".

أفلام الرعب كاميرا منزل ساطور منتصف الليل صوت مدوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

الأمم المتحدة: على العالم أن يستعد لمزيد من موجات الحر الأكثر شدة

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

فيديو مفاجأة للجميع.. أحمد حسن يشوق الجماهير لتطورات صفقة إمام عاشور

اطمنوا.. شاهد أول تعليق من وزير الصحة عن انتشار حمى الضنك بقنا

موضوعات متعلقة

بقايا بيتزا تتسبب في إلقاء القبض على قاتل متسلسل بنيويورك.. ما القصة؟

السباجتي بولونيز.. قائمة الأكلات المفضلة على مائدة العائلة المالكة البريطانية

"مولودة التيك توك" تخرج للحياة على أرضية حمام منزلها بكاليفورنيا.. فما القصة؟؟

بسبب تغير المناخ.. لن تصدق كيف تبدو الأهرامات والمعالم السياحية الأشهر حول العالم عام 2050

ترشيحاتنا

رسميا.. خالد الغندور: مصطفى فتحي في بيراميدز

دعاء آخر يوم في العام الهجري 1444 .. يغفر كل ذنوبك الماضية

يقلد إيلون ماسك.. مارك زوكربيرج يقيد عدد منشورات Threads التي يمكن مشاهدتها

بالأسماء.. وزير العدل يصدر قرار بتشكيل إدارة التفتيش الفني بقضايا الدولة

خطوة مرعبة.. غواصة أمريكية نووية تقوم بأول زيارة لـ كوريا الجنوبية

نبأ سار لجماهير الأهلي بشان ضم المهاجم البرازيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاكل صحية تصيب الحوامل بسبب نقص فيتامين د.. احذريها

فيديو لا يصدق.. امرأة تدخل مطعما شهيرا على حصان في أستراليا

فيديو مذهل.. ظهور حوت أمام فريق كرة القدم الإنجليزي النسائي

عمل فلوس وركب مرسيدس.. قصة تحول محمود حديدة إلى بلوجر وصاحب شركة انتاج

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ