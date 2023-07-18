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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ممنوعة في الحر الشديد.. دولة أوروبية تحظر حفلات الشواء

تجمع شواء
تجمع شواء

حظرت العاصمة النمساوية حفلات الشواء في الحدائق العامة والغابات ، حيث حذر مسؤولو المدينة الجمهور من مخاطر اندلاع حرائق الغابات، وفق ما ذكر موقع ذا لوكال.

قالت السلطات في فيينا "بسبب قلة هطول الأمطار ، جفت غابات فيينا. ونظرًا لخطر حرائق الغابات المحتمل ، فإن حظر الشواء ساري المفعول حاليًا في فيينا".

بالإضافة إلى منعهم من إقامة حفلات الشواء ، يُحظر على سكان فيينا أيضًا التدخين في الغابات حتى إشعار آخر.

وذكر مجلس المدينة، أن هذا الحظر لن يُرفع إلا في حالة "هطول أمطار مستمرة".

ولا يزال مسموحًا حاليًا بحفلات الشواء في الحدائق الخاصة ، لكن السلطات حذرت الجمهور، وطالبت بـ"توخي الحذر بشكل خاص" بسبب "الحرارة والجفاف" في المنطقة.

وتواجه المدينة حاليًا درجات حرارة يومية تصل إلى 89.6 درجة فهرنهايت (32 درجة مئوية).

العاصمة النمساوية الحدائق العامة والغابات حفلات الشواء اندلاع حرائق الغابات

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