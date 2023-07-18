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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس المصريين الأحرار يكلف أحمد التاودي برئاسة لجنة التطوير والابتكار

اللواء طبيب أحمد
اللواء طبيب أحمد التاودي

أصدر الدكتور عصام خليل- رئيس حزب المصريين الأحرارـ قراراً بتكليف اللواء طبيب أحمد التاودي بمهام رئاسة لجنة التطوير والابتكار بالحزب.

جاء ذلك بعد الاطلاع علي الدستور المصري وتعديلاته وقانون الأحزاب السياسية ولائحة النظام الأساسي للحزب.

تضمن القرار تكليف اللواء طبيب أحمد حسن فوزي التاودي برئاسة لجنة التطوير والابتكار.

تجدر الاشارة إلى أن اللواء طبيب أحمد التاودي أستاذ الجراحة العامة و جراحة التجميل بالأكاديمية الطبية العسكرية، ويشغل منصب عميد كلية الطب جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا منذ عام٢٠٢٠ حتى الآن، كما تولي منصب رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية من ٢٠١٤ وحتي ٢٠٢٠.

كما أن رئيس لجنة الابتكار والتطوير في حزب المصريين الأحرار يشغل حالياً عضوا بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية منذ عام ٢٠١٤ حتي الآن، وسبق وعمل في منصب نائب مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، وأيضا عمل كمدير معهد الطب العسكري، وقائد مستشفي ٢٤ الميداني (رئاسة عامة) عام ٢٠٠٩.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد التاودي له العديد من الأعمال والنشاطات وهو عضو بلجنة إصلاح برامج التعليم الطبي بالجامعات المصرية بالمجلس الاعلي للجامعات المصرية، وعضو بلجنة البورد المصري للتخصصات الطبية ، وممتحن دولي بالكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة البريطانية وعضو بمجالس كليات الطب جامعة القاهرة- الاسكندرية- عين شمس- بنها- المنوفية- طنطا- بني سويف- أسيوط- جنوب الوادي.

كما أنه ممتحن ومناقش للرسائل العلمية ومشرف علي الرسائل العلمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية.
- مراجع للوائح الدراسية لكليات الطب بالجامعات المصرية.

كما أن اللواء طبيب أحمد التاودي أستاذ جراحة التجميل كلية طب القصر العيني - جامعة القاهرة، زميل كلية الجراحين الملكية بالمملكة المتحدة البريطانية - لندن / ٢٠١٢  وحاصل على دكتوراه الجراحة العامة وجراحة التجميل - جامعة القاهرة / ٢٠٠٧، وزميل كلية الطب جامعة كاليفورنيا - ايرفين / ١٩٩٩.

كما انه عضو الهيئات المهنية منها: الجمعية الطبية المصرية والعربية للجراحين.
- عضو بالجمعية الطبية المصرية لجراحة التجميل و التكميل،  عضو بالجمعية الدولية لجراحة التجميل والتكميل والجمال، عضو بالجمعية الاوروبية لجراحة التجميل و التكميل، ومحرر علمي بالمجلة الطبية للقوات المسلحة، ومحرر علمي بالمجلة الطبية لجامعة طنطا، ورئيس جلسات علمية بعدة مؤتمرات طبية مصرية وعربية ودولية.

الأعلى للجامعات الأكاديمية الطبية العسكرية البورد المصرى التكنولوجيا الجامعات المصرية الجراحة العامة الدستور المصري

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