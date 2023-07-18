العلماء يكتشفون أدلة على إنتاج الرومان النبيذ في كامبريدجشير قبل 2065 عاما

يُعتقد على نطاق واسع أن الرومان قد أدخلوا صناعة النبيذ إلى إنجلترا منذ عام 43 قبل الميلاد عندما بدأ الإمبراطور كلوديوس غزو الجزر البريطانية.

الآن ، تشير أدلة جديدة إلى وجود كرم لم يكن معروفًا سابقًا في كامبريدجشير ،والذي قد يعود تاريخه إلى السنوات التي أعقبت الغزو.

يعتقد علماء الآثار أنهم وجدوا حبوب لقاح العنب في عينات مأخوذة من تربة مشبعة بالمياه ، مما يشير إلى أن مزارع الكروم قد نمت في هذه المنطقة خلال الفترة الرومانية.

. العلماء يكتشفون أدلة على أن الرومان أنتجوا النبيذ في كامبريدجشير قبل 2065 عامًا

ووجدوا أيضًا بقايا حيوانات مقطوعة الرأس وقلمًا - أداة تشبه القلم تستخدم للكتابة على أقراص الشمع - مما يشير إلى وجود تسوية طويلة الأمد هناك.

فيما تم اكتشاف الاكتشافات أثناء أعمال التنقيب لطريق مزدوج جديد بطول 10 أميال بين بيدفوردشير وكمبريدجشير ، A428 بلاك كات إلى كاكستون جيبيت.

وفقًا لـ National Highways ، الشركة المملوكة للحكومة والتي تشرف على الطرق السريعة في إنجلترا ، تُظهر النتائج كيف كانت الحياة في العصر الروماني (من 43 إلى 410 بعد الميلاد) - وربما تعود إلى العصر الحديدي (800 قبل الميلاد إلى 43 بعد الميلاد). .