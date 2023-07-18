مولود كل 15 ثانية.. صدمة بشأن معدلات المواليد وسكان مصر 2042

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تراجع معدل المواليد في مصر من 26.8 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 21.2 لكل ألف نسمة عام 2022 بينما ارتفع معدل الوفيات من 5.7 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 7.2 لكل ألف نسمة عام 2021 بسبب جائحة كورونا ثم انخفض مرة أخرى ليصل 5.8 لكل ألف نسمة عام 2022.

بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وبلغ عدد المواليد خلال الفترة من 1/10/2022 إلى 3/6/2023 نحو 1،392 مليون مولود بمتوسط يومي 5683 مولودًا و237 مولودًا كل ساعة، بينما بلغ متوسط عدد المواليد كل دقيقة نحو 4 مواليد بما يعني مولود كل 15 ثانية تقريبا.

ووصل معدل الزيادة الطبيعية لعام 2022 نحو 1.6%، حيث تزيد أعداد الزيادة الطبيعية لهذا العام بنحو 9.7 % مقارنة بعام 2021، وذلك بسبب الانخفاض الكبير في مستوى الوفيات خلال عام 2022، الذي يصل إلى نحو 19.1%؛ نتيجة لانحسار تأثير جائحة كورونا (كوفيد - 19) مع الانخفاض الطفيف في أعداد المواليد خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021 كما هو واضح من تطور أعداد الزيادة الطبيعية خلال الفترة 2018-2022.

تراجع معدلات المواليد في مصر

ويعرف مفهوم معدل المواليد بأنه نسبة الولادة مقسوما على 1000 خلال كُل سنة، والمقصود بمعدل الوفيات هو عدد الوفيات خلال فترة زمنية معيّنة مقسوم على سنوات الشخص التي عاشها السكان خلال تلك الفترة، ويتم التعبير عنه بعدد المتوسط السنوي للوفيات لكل 1.000.

وانخفض معدل الزيادة الطبيعية من 21.1 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 13.9 لكل ألف نسمة عام 2021 ثم ارتفع مرة أخرى لتصل 15.4 لكل ألف نسمة عام 2022.

ومن المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 123.7 مليون في حالة ثبات معدل الإنـجاب عند 2.85 مولود لكل سيدة ويصل إلى 146 مليون عام 2042، بينما في حالة انخفاض معدل الإنـجاب إلى 1.6 مولود لكل سيدة عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان حوالى 116.7 مليون عام 2032، ويصل إلى 126.5 مليون عام 2042.

وارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017، ثم إلى 104.5 مليون نسمة في 1/1/2023 بزيادة قدرها 9.7 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.4٪ ذكور، 48.6٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 105.9 ذكر لكل 100 أنثى.

وتعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.5 مليون نسمة وذلك في 1/1/ 2023، ويعتبر المجتمع المصري مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالى ثلث السكان بنسبة 34.3٪ بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9% فقط في بداية عام 2023 (وفقاً للهيكل العمرى لتعداد عام 2017).

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء



قال عبد الحميد شرف مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أن التعداد السكاني لمصر وصل إلى 105 ملايين نسمة صباح اليوم السبت، حيث زاد التعداد السكاني مليون نسمة خلال 8 شهور، و5 أيام، مشيراإلى أن مصر تستقبل أكثر من 6 آلاف حالة ولادة في اليوم، بمعدل 4 مواليد في الدقيقة.



وأضاف مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن جهاز التعبئة العامة والأحصاء، منوط برصد حركة المواليد والوفيات بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتخطيط، موضحا أن الساعة السكانية تستهدف لفت نظر المصريين إلى حجم الزيادة السكانية.

وأكد أن الزيادة السكانية في مصر وصلت إلى الترتيب الـ 15 على مستوى العالم في معدلات الإنجاب، مشيرًا إلى أن هناك ١٤ محافظة هي الأعلى في معدلات الإنجاب، على رأسها محافظة مطروح، لافتًا إلى أن هناك ٩ محافظات الأقل إنجابًا منها المحافظات الحدودية مثل جنوب سيناء.



وشدد شرف، جهاز التعبئة والإحصاء، على أهمية العمل على تنمية الوعي لدي المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، وتأثيرها على النمو الاقتصادي.

في هذا السياق قال الدكتور مجدي خالد الخبير في مجال الصحة الإنجابية، إن تراجع معدلات المواليد في مصر بفضل الجهود التى تقوم بها الدولة بهدف تحقيق معدل انخفاض أكبر للوصول إلى بر الأمان ، موضحا أن الزيادة السكانية السبب الرئيسي في زيادة معدلات البطالة وعدم وجود فرص عمل وعدم توافر السكن.

وأضاف صادق في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه لابد من وجود خطة وسيستم جديد لاستيعاب تلك الزيادة في المسكن والعمل، وتوافر نظام من قبل الجهات المعنية بهذا الأمر للسيطرة على الزيادة السكانية خاصة توافر وسائل منع الحمل في الوحدات الصحية مشيرا إلى أن توفير وسائل منع الحمل ووجود حملات إعلانية مثل حملة اتنين كفاية في المناطق النائية ومحافظات الصعيد أهم خطوة للقضاء على الزيادة السكانية.



وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات والذي يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضاً بيانات مسح صحة الأسرة المصرية حيث انخفض معدل الإنـجاب من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة عام 2021.

وبالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية - والتي تتجاوز 2.1 مليون مولود سنويا - تستنزف موارد الدولة وتلتهم جهود التنمية وتمثل تحدياً تجاه ما تطمح إليه الدولة في خفض معدلات الإنـجاب للحد الذي يسمح بأن يجني أفراد المجتمع ثـمار التنمية.

وتؤدي مستويات الإنجاب الحالية إلى وصول عدد سكان مصر إلى 165 مليون نسمة في عام 2050، بينما يصل عدد السكان إلى 139 مليون نسمة في عام 2050 إذا انخفضت مستويات الإنـجاب لتبلغ 1.6 طفل لكل سيدة بحلول عام 2042 أي بفارق 26 مليون نسمة، حيث يتطلب ذلك تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بشتى أشكاله مع أجهزة الدولة لضبط معدلات الزيادة السكانية، وهناك بعض المحافظات التي ترتفع فيها نسبة المواليد في مصر.

وكانت سجلت محافظــات (أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، بني سويف) أعلـــــــى معدلات للمواليد (27.0، 26.5، 26.0، 25.5، 24.0) لكل ألف من السكان على الترتيب خلال بداية عام 2032.

فيما سجلت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والقليوبية أقل المعدلات (13.6، 16.8، 17.7، 17.7، 18.1) لكل ألف من السكان على الترتيب.