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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: تصدر المصريين قائمة العلامات التجارية الممنوحة بنسبة 76.4% في 2022

صدى البلد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية عام 2022 والتي تهدف إلي تنمية وتشجيع الوعي لدى شباب الباحثين من خلال إلقاء الضوء على خصائص وأعداد ومجالات الابتكارات والاختراعات والعلامات التجارية المقدمة والممنوحة للمصريين و الجنسيات المختلفة داخل مصر و وفقا للتصنيف الدولي.

مـن أهــم المـؤشــرات ما يلــي:

العلامات التجارية:

بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية (30423) طلباً عام 2022 مقابل (36955) طلباً عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 17.7%.

بلغ عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصري للحصول على علامات تجارية (25713) طلباً عام 2022 مقابل (28448) طلباً عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 9.6%.

بلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة (11869) علامة تجـــارية عــام 2022 ، منهم (9070) مصر ، (2799) باقي الجنسيات ، مقابل (10997) علامة تجارية عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 7.9 ٪.

 تصدر المصريين قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي (9070) علامة تجارية بنسـبة 76.4٪ ثم المتقدمين من الولايات المتحـدة الأمريكية بعـدد (888) علامـة تجارية بنسـبة 7.5٪ ثم المتقدمين من الإمارات بعـدد (299) علامـة تجـارية بنسـبة 2.5٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2022.

براءات الاختراع:

بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري (1914) طلباً عـــام 2022 للحـصول على بـراءة الاخــتراع، منهــم (589) طلباً للمصريـين بنسـبة 30.8٪ و (1325) طلباً للأجـانب بنسبة 69.2٪، مقـابـل (2225) طلبـاً عــــام 2021 منـــهـم (881) طلباً للمصرييـن بنسبة 39.6 ٪ و (1344) طلباً للأجانب بنسبة 60.4٪ بانخفاض قدره 14٪في إجمالي عدد الطلبات عن العام السابق .

البراءات الممنوحة:

بلغ عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب البراءات المصري (512) براءة اختراع عام 2022 منها (102) براءة اختراع للمصريين بنسـبة 19.9٪ و (410) براءة اختراع للأجـــانب بنسبــة 80.1 ٪ من الإجمالي ، مقــابل (508) براءة عام 2021 منهم (63) براءة للمصريين بنسبة 12.4% و (445) براءة للأجانب بنسبة 87.6 % بزيادة قدرها 0.8%في إجمالي عدد براءات الاختراع .

البراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي: 

 (145) بـراءة اختــراع تـم منحهـا وفقــاً للتصـنيف الدولـي فـي مجال الكيميـــاء والفلــزات بنسـبة 28.3 ٪ من إجمالـي البـراءات المـمنوحة عام 2022 (14.5٪للمـصريين، 85.5٪ للأجانب) يلي ذلك البراءات الممنوحة في مجال الاحتياجات الانسـانية بعـدد (112) بـراءة اختــراع بنسبــة 21.9٪ (27.7٪للمصـريين، 72.3٪ للأجـانب) ثم البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بعـدد (93) بـراءة اختـراع بنســـبة 18.2٪ (24.7٪للمصـريين، 75.3٪ للأجـانب).

البراءات الممنوحة للــدول:

 تصدر المتقدميـن من المصريين المرتبــة الأولى حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري (102) بــراءة اخــتراع بنسـبة 19.9٪ وجــاء المتقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بإجمالي عدد (90) براءة اختراع بنسبة 17.6٪ وجاء المتقدمين من اليابان في المرتبة الثالثة بإجمالي عدد (42) براءة اختراع بنسبة 8.2٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2022.

الاحتياجات الإنسانية الجهاز المركزي للتعبئة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء البراءات المصري الجنسيات المختلفة الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليـــوم

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