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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيل زراعة النواب: صناعة الغزل والنسيج في طريقها للريادة ودعم الفلاح أولوية

النائب صقر عبدالفتاح
النائب صقر عبدالفتاح

أيد النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، أهمية توجه الدولة للتوسع في الزراعة التعاقدية لدعم المزارعين وتحقيق هامش ربح لهم.

 

 التوسع فى مساحات زراعة القطن

وأكد “عبد الفتاح” لـ"صدى البلد"، أن الدولة تقوم بجهود ضخمة من أجل النهوض بالزراعة وذلك ظهر جليا خلال الآونة الأخيرة من خلال التوسع فى مساحات زراعة القطن وإدخال النوع قصير التيلة في العديد من الصناعات، لافتا إلى أنه تم التخطيط على العمل بكافة أنواع القطن وتصديره سواء خام أو منتجات جاهزة.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن صناعة الغزل والنسيج في طريقها إلى العودة للريادة مجددا بعد إن كانت في حالة من التدهور لعقود طويلة بسبب ضعف الإمكانات، لافتا إلي أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالنهوض بصناعة الغزل والنسيج حيث ظهر ذلك من خلال عدة إجراءات كان أبرزها مصنع المحلة الذي يعتبر قلعة عالمية لهذه الصناعة، وإلحاقه بأحدث التكنولوجيات الفنية ليعمل وفقا للمقاييس العالمية.

 

وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا لبحث الاستعداد لتسويق القطن خلال الموسم الجديد ٢٠٢٣.

 

وناقش الاجتماع بمقر وزارة التجارة والصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة تجارة وتداول الأقطان للموسم الجديد 2023/2024، والذي يبدأ شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب تقييم أداء المنظومة، والتي تم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال العامين الماضيين، والتأكيد على ضرورة البيع من الفلاح إلى التاجر مباشرة دون وجود وسطاء للحصول على أقصى عائد للمزارعين.  

الزراعة التعاقدية التكنولوجيات الصناعات التكنولوجيا الامن الغذائي

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