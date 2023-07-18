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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

ممثل سلطان عُمان يصل جدة للمشاركة في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى

صدى البلد

وصل أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل لسلطان عُمان, إلى جدة اليوم، للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، و أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى عُمان عبدالله بن سعود العنزي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

ومن المقرر ان يتوجه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له غدا، الأربعاء،  إلى المملكة العربية السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما يترأس أيضا ولي عهد الكويت وفد بلادة في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى C5 في محافظة جدة.

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