قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إنه لم يعد هناك جنود في أوكرانيا على استعداد للمشاركة في الأعمال العدائية ضد روسيا.

وأضاف ماكجريجور، أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة… والآن لم يتبق سوى البولنديين الذين يقاتلون بالزي الرسمي الأوكراني، وقليل من الوحدات مستعدة لشن هجوم جديد".

وأوضح أن “الجيش الأوكراني الآن أكثر انقسامًا وإحباطًا من أي وقت مضى بشأن العملية الفاشلة ضد القوات الروسية”.

وأضاف أن “الروح المعنوية في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية قد تراجعت كثيرًا بسبب الفهم بأنه ليس لديهم فرصة لاختراق خط الدفاع الروسي”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ماكجريجور، إنه إذا قررت الولايات المتحدة التوقف عن دعم أوكرانيا، فسوف تتفاوض واشنطن مع موسكو، ونتيجة لذلك ستفقد أوكرانيا جزءًا من أراضيها.

وأضاف ماكجريجور: "أولاً: يجب على الرئيس الأمريكي إرسال رسالة إلى موسكو تفيد بأن البلاد ستنهي أي مساعدة إضافية لأوكرانيا. ثانيًا: تسحب الولايات المتحدة جميع أجهزتها العسكرية والاستخباراتية من أوكرانيا. إذا فعلنا ذلك، فكر، ماذا سيفعل حلفاؤنا بعد ذلك؟ نفس الشيء".

وأوضح أنه في هذه الحالة، سيتم إجراء حوار بين روسيا والولايات المتحدة، ونتيجة لذلك سيحتفظ كل ما تبقى من أوكرانيا بوضع محايد، فستكون الأراضي الواقعة غرب نهر الدنيبر أو ما شابه، ولكن بدون أوديسا.