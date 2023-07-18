ردا علي تهديدات أمريكا..كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا في البحر

قالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، إن بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا في البحر.

يأتي ذلك ردا علي إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، يوم الأحد، تدريبات دفاع صاروخي ثلاثية في المياه الدولية بالبحر الشرقي (بحر اليابان).

حيث كان الهدف من هذه التدريبات؛ هو إتقان رد فعل الحلفاء على إطلاق صاروخ بالستي كوري شمالي، بسيناريو يجسد هدفًا افتراضيًّا.

وشاركت في التدريبات، مدمرات مجهزة بأنظمة الرادار “إيغيس” من الدول الثلاث.

وجاءت التدريبات؛ بعد أن أطلقت كوريا الشمالية أحدث صواريخها البالستية العابرة للقارات هواسونغ-18، الذي تصفه بأنه أساس قوتها النووية الضاربة.

وقد نددت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ بالستية عابرة للقارات، لكن بيونغ يانغ ترفض تلك الإدانة وتقول إنها تمارس حقها في الدفاع عن النفس.