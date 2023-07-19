يزعزع الاستقرار.. أمريكا تعلق على صاروخ كوريا الشمالية الأخير

علق الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا في بحر الشرق المعروف أيضا ببحر اليابان، بحسب ما ذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء نقلًا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال الجيش الأمريكي “نحن على علم بتجارب كوريا الشمالية الصاروخية ونتشاور عن كثب مع الحلفاء والشركاء بشأنه”.

وأضاف أن التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية لا تشكل تهديدًا فوريًا ولكنها تزعزع الاستقرار.

من جانبه، أشار خفر السواحل اليابانيون الى إطلاق الصاروخ وفق ما نقلت وكالة كيودو.

في وقت عززت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعاونهما الدفاعي مع تصاعد التوتر بين سيول وبيونج يانج.

وقال الجيش الكوري الجنوبي أنه لا يزال يحلل نوع الصاروخ الذي تم إطلاقه.