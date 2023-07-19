صفقة القرن.. أول تعليق من نجم الأهلي السابق على ضم إمام عاشور

أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، أن صفقة إمام عاشور (صفقة القرن) بالنسبة للقلعة الحمراء، مشددًا على أنه دعم قوي وسوف يفيد النادي لمدة 7 أو 8 سنوات قادمة، لأنه لاعب جوكر يجيد اللعب في أكثر من مركز.

وقال رمضان في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "إمام عاشور من العناصر التي تلعب في 5 مراكز، سواء في الظهير الأيمن أو صانع الألعاب أو الجناح أو صانع الألعاب، أو الظهير الايسر، كما أنه مازال صغير السن (25 عامًا)، ويمتلك المهارة والتسديد المتقن والمساندة الهجومية خلف رأس الحربة، وكذلك يدافع بشكل قوي ومميز".

وأضاف: "إمام عاشور لعب ضد السنغال في نهائي إفريقيا مع منتخب مصر في مركز الظهير الأيمن ضد ساديو ماني وظهر بشكل رائع للغاية، لذلك اعتبره صفقة ناجحة وقوية للنادي الاهلي، ولأول مرة منذ فترة طويلة يتعاقد النادي مع لاعب قوي بحجم إمام عاشور، وسيكون أساسيًا بجوار مروان عطية في طريقة مارسيل كولر الذي يعتمد على 4-3-3 ومن الوارد مشاركة واحدًا من ديانج أو السولية معهم".

رمضان السيد يتحدث عن انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

وزاد: "مروان وإمام عاشور هم العنصرين الأساسيين في تشكيلة الأهلي خلال الموسم المقبل، ومروان من نجوم الكرة المصرية حاليًا، ومنذ لقاء أسوان أكدت أنه قادر على اللعب بشكل أساسي في الأهلي ومنتخب مصر، وهو من أبرز اللاعبين وحصد جائزة نجم المباراة في أكثر من جولة خلال الدوري".

وواصل: "الأهلي سوف يشارك العديد من البطولات هذا الموسم مثل دوري السوبر ودوري الأبطال وكأس العالم للأندية، وكذلك الدوري وكأس مصر والسوبر الإفريقي والسوبر المحلي بخلاف اللاعبين الدوليين في المنتخبات، ومارسيل كولر اعتمد على التدوير مبكرًا حتى لا يصل بلاعبيه إلى حالة الاجهاد، ومع نهاية الموسم لم يشكو أي لاعب من الإصابات، وكل العناصر جاهزة فنيا وبدنيًا لدرجة تغيير 7 لاعبين دفعة واحدة في التشكيل، وهو ما حدث في مباراتي الزمالك والمقاولون العرب والفوز بنتائج كبيرة وتحقيق مكاسب كثيرة بنتيجة 3-0".

وأكمل: "كولر يريد تواجد 3 لاعبين على الأقل في كل مركز، ويكونوا جميعًا نفس المستوى، ولا يوجد مبالغة من جانبه في اختيار العديد من اللاعبين بخط الوسط، خصوصا مع كثرة البطولات، وهو من المدربين العباقرة الذي اعتمد على التدوير في الأسبوع الرابع من الدوري، رغم وجود انتقادات واعتراضات على سياسته، لكنه أثبت صحة وجهة نظره في النهاية".

وأتم: "إمام عاشور نجم كبير ولديه مميزات كثيرة جدًا، وعند الحاجة لإشراكه في أي مركز ستجده جاهزًا، وهو صفقة جماهيرية كبيرة مثلما حدث من جانب الزمالك عندما حاول ضم عبدالله السعيد، والصفقتين عندي على نفس القدر من المساواة، رغم عدم اكتمال صفقة السعيد للزمالك".