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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظهور كرة نارية خضراء بسماء أمريكا يثير الذعر بين السكان.. فيديو

ظهور كرة نارية خضراء
ظهور كرة نارية خضراء بسماء أمريكا يثير زعرا بين السكان

أثار ظهور ما يبدو كرة نارية خضراء في سماء مدينة نيو أورليانز الأمريكية حالة من الزعر بين السكان المحلين، فما القصة؟. 

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الأربعاء، فإن كاميرا معلقة عبر أحد الأبواب التقطت الجسم الطائر اللامع والمجهول في السماء. 

كرة نارية بسماء أمريكا 

وتكهنت العديد من التفسيرات حول أصل الجسم الأخضر المجهول  بين من قال بأنها “نيزك” ومن ادعي أنها “علامة جديدة على وجود كائنات فضائية”. 

وفي سياق متصل، لفت التقرير إلى أنه تم إبلاغ جمعية الأرصاد الجوية الأمريكية عن 29 مشاهدة في 6 ولايات للكرة النارية الخضراء. 

وتحقق السلطات المختصة حاليا في أصل الجسم الأخضر المجهول. 

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نيو أورليانز الأمريكية الجسم الطائر الجسم الأخضر نيزك كائنات فضائية

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