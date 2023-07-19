النفط يتراجع مع انخفاض الإمدادات الروسية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، إذ طغى ارتفاع مؤشر الدولار، على تعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي وخفض الإمدادات الروسية وتراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية على أساس أسبوعي.

وحسب “سكاي نيوز عربية” تعافى الدولار من أدنى مستوى في 15 شهرا مقابل سلة من العملات إذ صعد بـ 0.1 بالمئة، بعدما حققت مبيعات التجزئة الأساسية مكاسب قوية في يونيو، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) المتعلق بأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وتعهدت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح المعنية بالتخطيط في الصين بتنفيذ سياسات "لتعزيز وتوسيع نطاق" الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع استمرار ضعف القوة الشرائية للمستهلكين.

وقالت وزارة الطاقة الروسية إن موسكو ستقلص صادراتها من النفط بواقع 2.1 مليون طن في الربع الثالث من العام في ضوء خفض الصادرات الطوعي المزمع البالغ 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.