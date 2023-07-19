أمريكا.. إخلاء مصنع فورد بميزوري بعد تهديد بوجود مسلح يحمل متفجرات

أعلنت الشرطة الأمريكية، عن إخلاء مصنع فورد في ولاية ميزوري وإغلاقه ليلة الثلاثاء بعد أن تلقت الشرطة بلاغًا عن تهديد محتمل.

وحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، قال مسؤولو مكتب شرطة مقاطعة كلاي، في مؤتمر صحفي، إن رجلاً زعم أنه مسلح بالمتفجرات وبندقية ومسدس تحصن في الحمام.

ووقع الحادث في تمام الساعة 5:20 مساء بالتوقيت المحلي.

بينما حاولت السلطات التحقق من التهديد المحتمل، قدم الرجل للضباط اسمًا مزيفًا.

وقالت سلطات إنفاذ القانون إنه مع ذلك، كان قادرًا على تسمية مشرف في المصنع بشكل صحيح.

وأوضح مكتب الشرطة أن الاتصال بشأن التهديد المحتمل جاء من رقم مزيف، مشيرًا إلى أنه يجعل التحقق من ذلك أمرًا صعبًا.

وأدى الحادث إلى إخلاء مصنع فورد وتعليق الإنتاج ليلًا وسيظل مغلقًا حتى يتم تفتيشه من قبل فرق متخصصة، بحسب الشرطة.