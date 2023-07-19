غادة عجمي تشارك في احتفال السفارة المصرية بالإمارات بالعيد 71 لثورة يوليو

شاركت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب، عن المصريين في الخارج في الإحتفال بثورة ٢٣ يوليو في أبوظبي بحضور لفيف من صفوة المجتمع والشخصيات العامة.

جاء ذلك بناء على الدعوة التي وجهها لها سفير جمهورية مصر العربية بدولع الامارات العربية المتحدة "شريف عيسي".

وأقامت السفارة المصرية في أبوظبي احتفال بالعيد الـ ٧١ لثورة يوليو المجيدة مساء أمس الثلاثاء.

وكان السفير شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية في مقدمة استقبال الحضور وعلى رأسهم خليفة شاهين المرر وزير الدولة الإماراتي المبعوث الرسمي للحضور عن دولة الإمارات وكذلك السفراء والقناصلة العموم والملحقين العسكريين من مختلف الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى الإمارات، بالإضافة إلى السفير أشرف الديب القنصل العام المصري لدى دبي والإمارات الشمالية وكافة أعضاء البعثتين الدبلوماسية في كل من أبوظبي ودبي.

حيث ألقي السفير شريف كلمة أثني فيها عن علاقة مصر والإمارات ومدي الترابط القوي بين الدولتين.

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