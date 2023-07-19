فودة يستمع لمقترحات السياح ويوزع مبالغ نقدية على عمال النظافة بشرم الشيخ

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عددا من السائحين بالسوق القديم بشرم الشيخ، واستمع لمقترحاتهم وآرائهم حول مدينة شرم الشيخ والتقطوا الصور التذكارية معه.

كما وزع المحافظ مبالغ نقدية على عمال النظافة تكريما لاجتهادهم في العمل.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عددا من الأنشطة التجارية بمنطقة مصر القديمة بالسوق القديم بشرم الشيخ.

ووجه المحافظ خلال الجولة بضرورة تعدد الأنشطة وتوفير أنماط مختلفة لتناسب الأذواق للوفود الزائرة.

كما شدد المحافظ خلال الجولة على ضرورة اتخاذ جميع تدابير الأمن والحماية المدنية والنظافة والإجراءات الصحية في الأنشطة التي تقدم خدمات مواد غذائية ومأكولات.

كما حرص المحافظ خلال الجولة على توزيع مبالغ نقدية على عمال النظافة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة.

وأشاد السائحون بما تشهده مدينة شرم الشيخ من أعمال تطوير ونظافة وجمال، كما حرص المحافظ على الاستماع لجميع مقترحاتهم مرحبا بهم على أرض جنوب سيناء عامة وشرم الشيخ خاصة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ.



فودة مع السياح

FB_IMG_1689750510501~2

FB_IMG_1689750499720~3

FB_IMG_1689750536694~2

FB_IMG_1689750599639~2