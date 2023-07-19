صحف السعودية| جدة تستضيف "التعاون الخليجي".. واستبدال كسوة الكعبة المشرفة

إصابة 10 مواطنين سعوديين إثر حادث قرب مدينة برنو التشيكية

استبدال كسوة الكعبة المشرفة

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستيا في البحر

قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى لتعزيز التعاون الاستراتيجي

اهتمت الصحف السعودية اليوم الأربعاء بعدة احداث عالمية ومحلية.

وجاء في صحيفة الرياض أن أصدرت السفارة السعودية في العاصمة التشيكية براغ، بيانًا بشأن حادث سير أسفر عن إصابة 10 من المواطنين السعوديين، مشيرة إلى أن 4 من هؤلاء المصابين يتلقون العلاج في المستشفى وحالتهم مستقرة.

وأشارت السفارة إلى وقوع حادث تصادم بين حافلتين تقلان عددًا من السياح من بينهم 10 مواطنين سعوديين، بالقرب من مدينة برنو التشيكية، يوم الاثنين الماضي، تلقى 6 منهم العلاج وخرجوا من المستشفى وهم بأتم الصحة والعافية، فيما يرقد أربعة منهم في المستشفى، وحالتهم الصحية مستقرة.

وأكدت السفارة السعودية في العاصمة التشيكية براغ أنها اطلعت في حينه على الحادث لتقديم كافة أشكال المساعدة والاطمئنان على حالة المواطنين الصحية، وإنهاء كافة احتياجاتهم اللازمة.

كما أشارت إلى أنها تتابع حالات المواطنين الأربعة الموجودين حاليا في المستشفى مع الجهات المختصة التشيكية على مدار الساعة.

ونقلت نفس الصحيفة قامت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأربعاء، باستبدال كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية، بإشراف من الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

وذلك من خلال فريق عمل محدد من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، حيث بدأ الفريق بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها، حسبما نقلت “واس”.

وتستهلك الكسوة نحو 670 كيلو جراماً من الحرير الخام الذي تتم صباغته داخل المجمع باللون الأسود و120 كيلو جراماً من أسلاك الذهب و100 من أسلاك الفضة، وتتوشح الكسوة من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء، كتب عليها لفظ "يا الله يا الله"، "لا إله إلا الله محمد رسول الله" و "سبحان الله وبحمده" و "سبحان الله العظيم" و "يا ديان يا منان" وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

وأشار إلى أن عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة 16 قطعة، و6 قطع و12 قنديلاً أسفل الحزام و4 صمديات توضع في أركان الكعبة، و5 قناديل "الله أكبر" أعلى الحجر الأسود، إضافة إلى الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

ونقلت صحيفة عكاظ أن قالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الشمالية، إن بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا في البحر.

يأتي ذلك ردا علي إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، يوم الأحد، تدريبات دفاع صاروخي ثلاثية في المياه الدولية بالبحر الشرقي (بحر اليابان).

حيث كان الهدف من هذه التدريبات؛ هو إتقان رد فعل الحلفاء على إطلاق صاروخ بالستي كوري شمالي، بسيناريو يجسد هدفًا افتراضيًّا.

وشاركت في التدريبات، مدمرات مجهزة بأنظمة الرادار “إيغيس” من الدول الثلاث.

وجاءت التدريبات؛ بعد أن أطلقت كوريا الشمالية أحدث صواريخها البالستية العابرة للقارات هواسونغ-18، الذي تصفه بأنه أساس قوتها النووية الضاربة.

وقد نددت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ بالستية عابرة للقارات، لكن بيونغ يانغ ترفض تلك الإدانة وتقول إنها تمارس حقها في الدفاع عن النفس.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط، أن تسضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، اللقاء التشاوري الـ18 لقادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، والقمة الأولى الخليجية مع دول آسيا الوسطى، المعروفة باسم دول (C5).

القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، ستبحث بحضور قادة وممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي الست، السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، وعُمان وقادة وممثلي قادة دول آسيا الوسطى الخمس أوزبكستان، وتركمانستان، وكازاخستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان، قضايا التعاون في عدة مجالات في التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والبحث العلمي، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والثقافة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية،حسبما نقلت وسائل إعلام سعودية.

بالأصالة الي مناقشة منها دعم الاستقرار، وتعزيز أسس الأمن في الخليج وآسيا الوسطى، والقضية الفلسطينية، والتضامن الإسلامي، ومواجهة التطرف والإرهاب، والإسلاموفوبيا.

ومن المتوقع أن تقر قمة جدة الخليجية الآسيوية، اليوم، خطة العمل المشترك 2023-2027، التي تشمل الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.