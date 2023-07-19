وادى دجلة يكرم علي فرج لإنجازاته في الإسكواش بموسم 2023

نظمت أندية وادى دجلة-أكبر الأندية الرياضية الخاصة في مصر- حفلًا لتكريم اللاعب علي فرج، بطل العالم في لعبة الإسكواش عن الإنجازات التي حققها بموسم 2022/2023، وأهمها الحفاظ على لقب بطل العالم في الإسكواش لأربع مرات منذ 2019 حتى 2023.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص إدارة "وادى دجلة" على ترسيخ مبدأ الاحتفاء بالأبطال في كل الألعاب الفردية والجماعية لتشجيع الناشئين بالنادي على الاقتداء بهم، والسير على نفس النهج في تطوير المهارات الفنية والبدنية والتمسك بالقيم الرياضية.

أقيم حفل تكريم البطل علي فرج ، بـ" Waterfront" على كورنيش النيل بمنطقة المعادي، بحضور الدكتور طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادي وادى دجلة الرياضي، والكابتن كريم درويش، رئيس قطاع الإسكواش بأندية وادى دجلة ونائب رئيس الإتحاد الدولي للإسكواش، وعدد من قيادات "وادى دجلة" وأسرة علي فرج، وأعضاء بالنادي.

وكرمت إدارة أندية وادى دجلة اللاعب علي فرج، بطل العالم في لعبة الإسكواش عن الإنجازات التي حققها بموسم 2022/2023 وأهمها الحفاظ على لقب بطل العالم في الإسكواش لأربع مرات منذ عام 2019 حتى 2023، وكذلك نجاحه في استعادة صدارة التصنيف العالمي للعبة بعد تعافيه من الإصابة، نتيجة فوزه بـ4 بطولات عالمية في آخر 4 شهور وهم الجونة الدولية، ومانشستر المفتوحة، وبريطانيا المفتوحة، وبطولة العالم، محققًا رقمًا قياسيًا في الفوز بـ20 مباراة متتالية.

أعرب الدكتور طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادي وادى دجلة الرياضي، عن سعادته بتكريم أبطال النادي عن الإنجازات التي حققوها في مختلف الألعاب الرياضية خلال الفترة الماضية، والتي جاءت تتويجًا لجهود اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية في تطبيق أحدث النظم التدريبية في العالم للارتقاء بمستوى المواهب للمنافسة على كبرى البطولات المحلية والدولية، والوصول لمنصات التتويج، والحفاظ على مسيرة ريادة "وادى دجلة" في تطوير الرياضة المصرية.

أكد "راشد"، تمسك إدارة أندية وادى دجلة، باستراتيجية اكتشاف المواهب بمختلف الألعاب الفردية والجماعية من جميع أنحاء الجمهورية، لضمها لصفوف النادي مع توفير أفضل المدربين وأحدث الأنظمة التدريبية لتطوير المستوى الفني والبدني لإعداد لاعبين بشكل مثالي يسهم في التتويج بالألقاب سواء مع النادي أو المنتخبات القومية.

وأرجع راشد الفضل في النجاح الذي حققته أندية وادى دجلة في رياضة الإسكواش إلى الكابتن كريم درويش، الذي يعتبر الداعم الرئيسي لهذه الإنجازات، حيث تلعب أكاديمية الإسكواش بقيادة الكابتن كريم درويش دور فعال في نجاح "وادى دجلة" في الحفاظ على الصدارة وريادة اللعبة محليًا وعالميًا.

يذكر أن كريم درويش رئيس أكاديمية الإسكواش في نادي وادى دجلة، كان قد حصل على التصنيف العالمي للإسكواش للرجال عدة مرات آخرها عام 2009.

