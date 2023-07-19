أصالة تهنئ المتابعين بالعام الهجري الجديد

هنأت الفنانة أصالة، المتابعين بمناسبة العام الهجري الجديد 1445، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر".

وكتبت أصالة: “عام هجري سعيد الله يجعل فيه كلّ الخير والسّلام ويغيّر أحوال المقهورين وينصر المظلومين وبحفظ أهالينا وحبايبنا ويجمعنا معهم دائماً على الفرح ويعطيكم راحة البال والسّكينة.. آمين يا رب العالمين ⁧‫#عام_هجري_جديد‬⁩ ⁧‫#عام_1445‬⁩”.

وتنتظر الفنانة أصالة نصري، طرح أغنية جديدة لها مع الفنان ماجد المهندس، بعنوان “الحب الأبدي”، خلال الفترة المقبلة تزامنا مع الموسم الصيفي الجاري.

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام” - بوستر أغنية الحب الأبدي لـ أصالة نصري وماجد المهندس، معلنة عن طرحها قريبا، ولم تكشف الموعد المحدد للطرح.

وينتظر أن يتم طرح أغنية “الحب الأبدي” لأصالة نصري وماجد المهندس، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.