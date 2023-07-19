عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نافعة أم ضارة؟.. احتجاجات بسبب انتشار السيارات ذاتية القيادة| تفاصيل

احتجاجات بسبب انتشار
احتجاجات بسبب انتشار السيارات ذاتية القيادة

خلال الآونة الأخيرة أنتج مصنعو السيارات العديد، من البرامج التكنولوجية التي تساعد سائق السيارة علي قيادتها بكل سهولة، وذلك بفضل أنظمة القيادة التي تم تفعيلها في الكثير من الدول مؤخرا، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث لاقي انتشار السيارات ذاتية القيادة ردود أفعال سيئة في الولايات المتحدة.

احتجاجات بسبب انتشار السيارات ذاتية القيادة

قريبا بالشارع الإماراتي.. سيارات ذاتية القيادة| تفاصيل

بـ 300 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان للبيع | صور

وتعمد المحتجون إيقاف السيارات ذاتية القيادة التي تسير في شوارع ولاية سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، وذلك كـ خطوة اعتراضية منهم علي انتشار ذلك النوع من السيارات ، حيث تثير تلك السيارات انقسامات بالشارع الأمريكي ما بين مؤيد ومعارض .

احتجاجات بسبب انتشار السيارات ذاتية القيادة

- كيف تم تعطيل السيارات ذاتية القيادة

قام المحتجون باستخدام مجسمات مرورية مزيفة للشوارع ، وعن طريقها تم تعطيل حركة سير السيارات ذاتية القيادة داخل المدينة ليلا ، وهي عبارة عن سيارات أجرة ليس أكثر تديرها شركة وايمو و كروز  وهما الشركتان الوحيدتان المرخصتان حالياً في سان فرانسيسكو.

احتجاجات بسبب انتشار السيارات ذاتية القيادة

علاوة علي ذلك فقد تم صناعة السيارات الأجرة ذاتية القيادة من اجل منافسة شركات مثل أوبر و ليفت، ولكن بسيارات ذاتية القيادة وتعمل بدون سائق .

- نبذة عن السيارات ذاتية القيادة

احتجاجات بسبب انتشار السيارات ذاتية القيادة

تم استخدام السيارات ذاتية القيادة لأول مرة في سان فرانسيسكو عام 2014، ولكن في البداية كان بشرط وهو وجود سائق بالمركبة أثناء اختبارها وعملها كـ شكل احترازي، وبعد ذلك العام بـ 4 سنوات تم الغاء وجود سائق احترازي بالمركبة أثناء عملها لضمان جودة صناعتها والتأكد من موثوقيتها .

احتجاجات بسبب انتشار السيارات ذاتية القيادة


والجدير بالذكر انه خلال الفترة الماضية ارتفع عدد المعترضين علي انتشار تلك السيارات ذاتية القيادة بسبب افتقادها الي الكثير من عوامل السلامة، وبسبب قيامها بالعديد من الحوادث الغير مبررة .

تعطيل السيارات ذاتية القيادة شوارع الولايات المتحدة السيارات ذاتية القيادة البرامج التكنلوجية مصني السيارات ولاية سان فرانسيسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

رطوبة 95% وأجواء شديدة الحرارة.. تحذير من الأرصاد للمواطنين ..فيديو

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

بيان عاجل من السعودية بشأن العلاقات بين تركيا ومصر

فيليب موريس مصر تعلن رفع أسعار منتجاتها من السجائر ولفائف التبغ المسخن

موضوعات متعلقة

سعر رينو Espace الـ SUV الرياضية | صور

القبة الحرارية مستمرة ..تعرف علي الاستخدام الصحيح لتكييف السيارة

بي إم دبليو M235i وM340i متوافرة بهذه الأسعار.. صور

أسعار جميع عائلة ميني 2024 في مصر | صور

كروس أوفر بقوة 200 حصان.. سعر جيلي جيومتري C بمصر | صور

تعرف على أسعار سيارة SUV صينية 2024.. صور

تحت 150 ألف جنيه..سيارات مستعملة بالسوق المحلي

سيارات فارهة بمصر تبدأ من 400 ألف جنيه| صور

ترشيحاتنا

صخور كبيرة تتحرك بمفردها في وادي الموت بأمريكا.. ما القصة؟

عار على أمريكا.. سخرية واسعة من بايدن بعد تصرف صادم

26 يوليو..الحكم في معارضة إسلام جابر على حبسه لاتهامه بسرقة عقد زواج عرفي

إمام عاشور ليس الأول| 10 صفقات خطفها الأهلي من الزمالك خلال الألفية الجديدة

أوكرانيا توجه لـ روسيا اتهامات صريحة بهدم البنية التحتية لميناء أوديسا

لتصدير السيارات العاملة بالطاقة المتجددة.. الصين تطلق أكبر باخرة متعددة الاستعمالات..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

بخسارة وزن ملحوظة.. هنا شيحة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بيبكي.. فيديو مؤثر يوثق اللحظات الأخيرة لـ حوت قبل نفوقه في البرازيل

فيديو

درجة الحرارة 45.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

القادم أسوأ.. مخاوف من مجاعة عالمية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب «فيديوجراف»

فرحان هو وعيلته.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد انتقاله للأهلي

تحرك جديد يضرب الذهب وتراجع الدولار | مفاجأة بالاسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ