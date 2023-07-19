نافعة أم ضارة؟.. احتجاجات بسبب انتشار السيارات ذاتية القيادة| تفاصيل

خلال الآونة الأخيرة أنتج مصنعو السيارات العديد، من البرامج التكنولوجية التي تساعد سائق السيارة علي قيادتها بكل سهولة، وذلك بفضل أنظمة القيادة التي تم تفعيلها في الكثير من الدول مؤخرا، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث لاقي انتشار السيارات ذاتية القيادة ردود أفعال سيئة في الولايات المتحدة.

احتجاجات بسبب انتشار السيارات ذاتية القيادة

وتعمد المحتجون إيقاف السيارات ذاتية القيادة التي تسير في شوارع ولاية سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، وذلك كـ خطوة اعتراضية منهم علي انتشار ذلك النوع من السيارات ، حيث تثير تلك السيارات انقسامات بالشارع الأمريكي ما بين مؤيد ومعارض .

احتجاجات بسبب انتشار السيارات ذاتية القيادة

- كيف تم تعطيل السيارات ذاتية القيادة

قام المحتجون باستخدام مجسمات مرورية مزيفة للشوارع ، وعن طريقها تم تعطيل حركة سير السيارات ذاتية القيادة داخل المدينة ليلا ، وهي عبارة عن سيارات أجرة ليس أكثر تديرها شركة وايمو و كروز وهما الشركتان الوحيدتان المرخصتان حالياً في سان فرانسيسكو.

احتجاجات بسبب انتشار السيارات ذاتية القيادة

علاوة علي ذلك فقد تم صناعة السيارات الأجرة ذاتية القيادة من اجل منافسة شركات مثل أوبر و ليفت، ولكن بسيارات ذاتية القيادة وتعمل بدون سائق .

- نبذة عن السيارات ذاتية القيادة

احتجاجات بسبب انتشار السيارات ذاتية القيادة

تم استخدام السيارات ذاتية القيادة لأول مرة في سان فرانسيسكو عام 2014، ولكن في البداية كان بشرط وهو وجود سائق بالمركبة أثناء اختبارها وعملها كـ شكل احترازي، وبعد ذلك العام بـ 4 سنوات تم الغاء وجود سائق احترازي بالمركبة أثناء عملها لضمان جودة صناعتها والتأكد من موثوقيتها .

احتجاجات بسبب انتشار السيارات ذاتية القيادة



والجدير بالذكر انه خلال الفترة الماضية ارتفع عدد المعترضين علي انتشار تلك السيارات ذاتية القيادة بسبب افتقادها الي الكثير من عوامل السلامة، وبسبب قيامها بالعديد من الحوادث الغير مبررة .