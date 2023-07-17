قريبا بالشارع الإماراتي.. سيارات ذاتية القيادة| تفاصيل

جميع دول العالم الآن تتجه إلى استخدام الأدوات التكنلوجية المتطورة، خصوصًا بعد إحداث الكثير من الطفرات في مجالات التطور التكنلوجي الخاص بالسيارات ذاتية القيادة.

أنظمة السيارات الجديدة ذاتية القيادة المقدمة من شركة “وي رايد”

ذلك التطور جعل دولة الإمارات العربية تسعي الآن الي تقديم احدث وافضل الخدمات التكنلوجية التي تعمل بها السيارات ذاتية القيادة، ومن هنا أعطت الإمارات الضوء الأخضر لشركة السيارات ذاتية القيادة "وي رايد"، من اجل تصنيع السيارات ذاتية القيادة وتجربتها بالإمارات .

أنظمة السيارات الجديدة ذاتية القيادة المقدمة من شركة “وي رايد”



وفي ذلك السياق أعلن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد عن إصدار أول تصريح عمل للسيارات ذاتية القيادة ، بالإضافة الي إصدار التراخيص الخاصة بها، وذلك لان الإمارات تعمل الآن علي تحويل شبكات النقل بها إلى ذاتية القيادة بالكامل بحلول عام 2030.

أنظمة السيارات الجديدة ذاتية القيادة المقدمة من شركة “وي رايد”

تعمل شركة WeRide الصينية الآن علي تصنيع أول سيارة ذاتية القيادة من اجل أطلاقها بالسوق الإماراتي خلال الفترة القادمة، بعد موافقة الحكومة الإماراتية علي ترخيصها لأول مرة، والسماح بتجربتها علي الطرق .

أنظمة السيارات الجديدة ذاتية القيادة المقدمة من شركة “وي رايد”

بعد إنتاج أول سيارة ذاتية القيادة بالإمارات ، تكون هي أول دولة عربية يعمل بها نظام القيادة الذاتية من المستوي الرابع، حيث تعمل شركة "وي رايد" علي تزويد طرازاتها بأحدث أنظمة التوجه الذاتي لمنافسة شركة كروز العالمية التابعة لجنرال موتورز.