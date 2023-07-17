عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قريبا بالشارع الإماراتي.. سيارات ذاتية القيادة| تفاصيل

أنظمة السيارات ذاتية
أنظمة السيارات ذاتية القيادة 

جميع دول العالم الآن تتجه إلى استخدام الأدوات التكنلوجية المتطورة، خصوصًا بعد إحداث الكثير من الطفرات في مجالات التطور التكنلوجي الخاص بالسيارات ذاتية القيادة.

أنظمة السيارات الجديدة ذاتية القيادة المقدمة من شركة “وي رايد”

5 سيارات يابانية "زيرو" بسعر يبدأ من 365 ألف جنيه

5 سيارات رياضية أقل من مليون جنيه.. اعرف الأسعار الجديدة

ذلك التطور جعل دولة الإمارات العربية تسعي الآن الي تقديم احدث وافضل الخدمات التكنلوجية التي تعمل بها السيارات ذاتية القيادة، ومن هنا أعطت الإمارات الضوء الأخضر لشركة السيارات ذاتية القيادة "وي رايد"، من اجل تصنيع السيارات ذاتية القيادة وتجربتها بالإمارات .

أنظمة السيارات الجديدة ذاتية القيادة المقدمة من شركة “وي رايد”


وفي ذلك السياق أعلن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد عن إصدار أول تصريح عمل للسيارات ذاتية القيادة ، بالإضافة الي إصدار التراخيص الخاصة بها، وذلك لان الإمارات تعمل الآن علي تحويل شبكات النقل بها إلى ذاتية القيادة بالكامل بحلول عام 2030.

أنظمة السيارات الجديدة ذاتية القيادة المقدمة من شركة “وي رايد”

تعمل شركة WeRide  الصينية الآن علي تصنيع أول سيارة ذاتية القيادة من اجل أطلاقها بالسوق الإماراتي خلال الفترة القادمة، بعد موافقة الحكومة الإماراتية علي ترخيصها لأول مرة، والسماح بتجربتها علي الطرق .

أنظمة السيارات الجديدة ذاتية القيادة المقدمة من شركة “وي رايد”

بعد إنتاج أول سيارة ذاتية القيادة بالإمارات ، تكون هي أول دولة عربية يعمل بها نظام القيادة الذاتية من المستوي الرابع، حيث تعمل شركة "وي رايد" علي تزويد طرازاتها بأحدث أنظمة التوجه الذاتي لمنافسة شركة كروز العالمية التابعة لجنرال موتورز.

دولة الإمارات العربية دولة الامارات سيارات ذاتية القيادة بالإمارات تكنلوجيات متطورة بالإمارات سيارات تعمل بدون سائق بالإمارات رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد بن راشد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة سوبر قريبة جدا من التتش.. شوبير يعلن عن مهاجم الأهلي الجديد

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

موضوعات متعلقة

في درجات الحرارة المرتفعة.. احذر هذه العبوات في سيارتك| تفاصيل

بأسعار غير متوقعة| كودياك 2023 الـSUV بالسوق المحلي الآن

بـ 130 ألف جنيه .. سيارات هاتشباك بمحركات جبارة| صور

جيلي وساوايست| سيارات حديثة 2023 تحت 800 ألف جنيه

سعر أوبل جراند لاند الـ SUV في ثوبها الجديد| صور

الفرق بين شيري أريزو 5 و بي واي دي F3.. أسعار ومواصفات

تعرف على أسطول سيارات بوليسيتش قبل انتقاله لـ ميلان.. صور

سيارة MG RX5 Plus الـ SUV تباع بأسعار مميزة| صور

ترشيحاتنا

ميركاتو الصيف.. 23 لاعبا في قائمة الراحلين عن الأهلي والزمالك

ادهب المستشفى فورا .. أعراض تؤكد اصابتك بضربة شمس

ليبيا تكشف حجم خسارتها من النفط بعد غلق حقول الإنتاج

رئيس البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة

إجراء مهم من أمريكا والصين بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة العالمية

أخبار التوك شو.. مفاجأة بشأن سعر الذهب والدولار.. رسالة من الأرصاد للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أرز باللبن |أحلى من المحلات

إجازة المصيف السبب.. قلق في قنا بعد زيادة الحالات المصابة بحمى الضنك

نشرة المرأة والصحة| تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة.. زوجة أحمد السقا تثير الجدل بإطلالتها في الجونة

أضرار القهوة| اعرف تأثيرها على الجسم ومخاطرها

فيديو

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

انخفاض جديد في الذهب .. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة | فيديو

أغاني عبدالحليم حافظ وصوت المغاربة.. ما القصة| فيديو جراف

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ