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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات رياضية أقل من مليون جنيه.. اعرف الأسعار الجديدة

5 سيارات رياضية
5 سيارات رياضية

تحظى السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، على شعبية كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى عدة مقاومات ابرزها التصميم الخارجي الكبير والذي يعكس المساحة الداخلية ذات الطابع العائلي، بالاضافة إلى الارتفاع المناسب والذي يمنحها افضلية التعامل مع بعض الطرق الوعرة، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية المقدمة من قبل كل علامة تجارية.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية لـ 5 سيارات رياضية اقل من مليون جنيه في السوق المصري 

 

 شانجان CS PLUS 35

1 - شانجان CS PLUS 35

 

تقدم السيارة شانجان CS PLUS 35 موديل 2024 بسعر 860 ألف جنيه للفئة الاولى، و 910 الف جنيه للفئة الثانية، و 980 ألف جنيه للفئة الثالثة كاملة التجهيزات، بينما تستمد قوتها من محرك 1400 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 160 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 260 نيوتن/متر.

رينو داستر 

2 - رينو داستر 

 

تعتمد السيارة رينو داستر 2023 على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT دفع أمامي، مع سعر رسمي يتراوح بين 880 الف و 950 ألف جنيه.

جاك JS4

3 - جاك JS4

 

تنطلق السيارة جاك JS4 بأسعار رسمية تتراوح بين 799.900 و 849.900 جنيه، بينما تستخدم محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يتمكن من انتاج 147 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي CVT، وسرعة قصوى تصل لـ 170 كم/ساعة.

بيستون T33

4 - بيستون T33

 

تتراوح اسعار السيارة بيستون T33 موديل 2023 بين 845 ألف جنيه و 899 الف جنيه، وتأتي هذه السيارة بناقل سرعات أوتوماتيكي 6 نقلات الاداء جر أمامي، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات بقوة 112 حصانا، و 168 نيوتن/متر من العزم الاقصىة للدوران.                     

شيرى تيجو 3

5 - شيرى تيجو 3

 

تقدم السيارة شيرى تيجو 3 موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي، يضخ قوة قدرها 125 حصانا، و 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، وتقنية الدفع الامامي للعجلات، مع سعر رسمي يبلغ 600 ألف جنيه.

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