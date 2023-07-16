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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات يابانية "زيرو" بسعر يبدأ من 365 ألف جنيه

5 سيارات يابانية
5 سيارات يابانية

تقدم العلامات التجارية اليابانية عدد كبير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أوالـ SUV متعددة الاستخدام والسيارات العائلية ايضا، بالاضافة إلى حزمة من التجهيزات الفنية والتقنية بحسب الموديلات المطروحة.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات يابانية بالسوق المصري 

5 سيارات يابانية

1 - سوزوكي اسبريسو

 

تأتي السيارة سوزوكي اسبريسو بتصميم الهاتشباك صغير الحجم، مع تجهيزات تتضمن مكيف هواء، زجاج كهربائي أمامي، وعدد 2 من الوسائد الهوائية، وقفل مركزي، ومحرك سعة 1000 سي سي، مع قوة اجمالية بلغت 67 حصانا، و وناقل سرعات يدوي من 5 نقلات، وتأتي السيارة بسعر رسمي يبلغ 364.900 جنيه.

5 سيارات يابانية

2 -  ميتسوبيشي اتراج 

 

زودت السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي، يستطيع ضخ 76 حصانا، و 100 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT، وتقدم السيارة في مصر عبر فئة واحدة وبسعر رسمي يبلغ 520 ألف جنيه

5 سيارات يابانية

3 - سوزوكي سويفت 

 

تقدم السيارة سوزوكي سويفت بمحرك 1200 سي سي، بقوة 84 حصانا، وعزم دوران 107 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات، وامكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.9 ثانية، بالاضافة إلى استهلاك للوقود يقدر بـ 6.2 لتر لكل 100 كم، وتتراوح اسعار السيارة بين 569.900 و 624.900 جنيه.

5 سيارات يابانية

4 - نيسان سنترا 

 

يبلغ سعر السيارة نيسان سنترا 2024 نحو 740.500 جنيه، وهي سيارة تنتمي لعائلة السيدان، مع محرك 1600 سي سي، بقوة 118 حصانا، و 154 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال ترة زمنية تستغرق 10.9 ثانية.

5 سيارات يابانية

5 - ميتسوبيشي اكسابندر 

 

تبدأ اسعار السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2023 من 900 ألف جنيه حتى 960 ألف جنيه، وتستخدم السيارة محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 104 حصانا، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي من 4 نقلات، بالاضافة إلى مقصورة داخلية تتسم بالرحابة وتتسع لـ 7 افراد.

سيارات SUV هاتشباك سيدان 5 سيارات يابانية السوق المصري

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