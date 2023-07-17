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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

في درجات الحرارة المرتفعة.. احذر هذه العبوات في سيارتك| تفاصيل

مواد قبالة للاشتعال
مواد قبالة للاشتعال بالسيارة عند ارتفاع درجات الحرارة 

ارتفعت درجات الحرارة خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ، ما جعلها تأثر علي جميع استخداماتنا اليومية ومن ضمنها السيارات، التي لا يجب أن تتعرض لأشعة الشمس المباشرة وذلك لاحتوائها علي العديد من المواد التي يمكن أن تتسبب في الاشتعال والانفجار كـ " عبوات ناسفة "، وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

مواد قبالة للاشتعال بالسيارة عند ارتفاع درجات الحرارة 

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- المواد القابلة للاشتعال

مواد قبالة للاشتعال بالسيارة عند ارتفاع درجات الحرارة 

يوجد بالسيارات العديد من الأدوات القابلة للاشتعال ، والتي يمكن أن تتحول الي عبوات ناسفة مثل :

مواد قبالة للاشتعال بالسيارة عند ارتفاع درجات الحرارة 


1- مزيل العرق .

2- أدوات تحتوي علي مواد شديدة الاشتعال .

3- ولاعة سجائر .

4-  منظفات السيارة .

5- الهواتف المحمولة .

6- الأجهزة الإلكترونية مثل الباور بنك .

مواد قبالة للاشتعال بالسيارة عند ارتفاع درجات الحرارة 

علاوة علي ذلك اذا اضطر أصحاب السيارات لحمل تلك الأدوات معهم فيجب وضعها في تابلوه السيارة حتي لا تتعرض لأشعة الشمس المباشرة، ويجب تجنب حدوث أي تسرب للمواد داخل المقصورة، وبالتالي عند شراء السوائل المختلفة مثل الزيوت والماء، فينبغي إخراجها من السيارة بعد التسوق من السيارة .

ارتفاع درجات الحرارة السنوات الماضية عبوات ناسفة مواد شديدة الاشتعال منظفات السيارة الهواتف المحمولة مزيل العرق

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