أسعار سيارات رينو المطروحة بالسوق المصري موديلات 2023 .. صور

تقدم شركة رينو الفرنسية الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان، أو الهاتشباك،أو السيارات ذات الطابع الرياضية، فئة الـ SUV ايضا، إلى جانب حزمة من التجهيزات الفنية والتقنية باختلاف الطرازات المطروحة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بأسعار سيارات رينو المطروحة في السوق المصري لموديلات 2023

أسعار سيارات رينو المطروحة في السوق المصري

1 - رينو سانديرو ستيب واي 2023

تتراوح اسعار السيارة رينو سانديرو ستيب واي 2023 بين 635 ألف و 645 ألف جنيه، وتستخدم هذه السيارة محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 4 نقلات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال 12.3 ثانية.

أسعار سيارات رينو المطروحة في السوق المصري

2 – رينو داستر 2023

تقدم السيارة رينو داستر 2023 بسعررسمي يتراوح بين 880 ألف و 950 ألف جنيه، وتعد هذه النسخة من ابرز السيارات الرياضية المقدمة من رينو في مصر، حيث تأتي بارتفاع كلي يبلغ 1693 مم و 210 مم للارتفاع عن الارض، بالاضافة إلى نسبة طول كلي بلغت 4341 مم، و 1804 مم للعرض، ومحرك 1600 سي سي، بقوة 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، وعلبة تروس أوتوماتيكية CVT.

أسعار سيارات رينو المطروحة في السوق المصري

3 – رينو سانديرو 2023

طرحت رينو سانديرو 2023 من خلال فئة واحدة وبسعر 615 الف جنيه، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 110 حصانا، 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيك بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

أسعار سيارات رينو المطروحة في السوق المصري

4 – رينو ميجان 2023

تستمد السيارة رينو ميجان 2023 قوتها عبر محرك 1600 سي سي 4 سلندر، بقوة 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات اوتوماتيك CVT، بالاضافة إلى وجود محرك اخر سعة 1300 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع علبة تروس أوتوماتيكية من 7 سرعات، بينما تتراوح اسعار السيارة بين 865 ألف و مليون و205 ألف جنيه.