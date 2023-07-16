موعد انطلاق رينو كليو الجديد وأهم مميزاتها .. صور

تواصل شركة رينو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن أعلنت موعد انطلاق نسختها الجديدة كليو، ومن المقرر أن يكون هذا الكشف في شهر اكتوبر القادم من العام الجاري 2023.

سيارة رينو كليو الجديدة

القدرات الفنية للسيارة رينو كليو الجديدة

تتوافر السيارة رينو كليو بعدد 2 من محركات البنزين، الاول بقوة 49 كيلووات 67 حصان أو 67 كيلووات 91 حصان، بالإضافة إلى المحرك اخر بنزين ايضا بقوة 74 كيلووات 100 حصان TCe 100 LPG، إلى جانب طراز هجين E-Tech Full Hybrid بقوة 105 كيلووات 145 حصان.

سيارة رينو كليو الجديدة

ومن خلال هذه القدرات الفنية يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضع السكون 0 خلال فترة زمنية مدتها 9.3 ثانية، بينما يقدر متوسط استهلاك السيارة من الووقد بنحو 4.3 لتر، وذلك عندما ىتخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

سيارة رينو كليو الجديدة

وتأتي السيارة رينو كليو بالعديد من اللمسات الخارجية العصرية، ابرزها مقدمة السيارة، بالاضافة إلى لمسات من الكروم، وجنوط رياضية عصرية، واضاءة LED، مع طول كلي يبلغ 4.05 لتر، ومجموعة من حساسات الحركة الأمامية والخلفية، ومرايات جانبية كهرائية ذات اشارات ضوئية.

سيارة رينو كليو الجديدة

وتضم السيارة رينو كليو الجديدة لوحة عدادات تتراوح بين 7 و 10 بوصة، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 9.3 بوصة، ونظام صوتي ترفيهي Easy Link، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وحزمة ضوئية من الخارج تتوسطها شبكة أمامية مميزة يتوسطها شعار رينو الجديد.