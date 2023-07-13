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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 130 ألف جنيه .. سيارات هاتشباك بمحركات جبارة| صور

بـ 130 ألف جنيه
بـ 130 ألف جنيه سيارات هاتشباك مستعملة للبيع

انتقل المواطنين المصريين الي سوق السيارات المستعملة، وذلك بعد الزيادات السعرية المفاجأة التي تم إضافتها علي الطرازات الجديدة موديل 2023، حيث شهد قطاع صناعة السيارات الكثير من التعثرات التي أدت الي تقلص إنتاج السيارات الجديدة .

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بالإضافة الي أن سوق السيارات المستعملة يتواجد إصدارات سيارات تناسب احتياجات الجميع، وتباع بأسعار مميزة منها، سيارة سيات إبيزا، هيونداي أتوس، بيجو 206 :

1- فورد فيستا الهاتشباك

تعرض سيارة فورد فيستا موديل 1999 التي تنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك للبيع باللون الأخضر، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وتستخدم فيستا ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وبها رخصة سارية ، وبها دهانات خارجية، ولكنها فبريقه من الداخل .

 فورد فيستا موديل 1999


تباع سيارة فورد فيستا موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 80 الف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة أجزاء وأداء السيارة .

2- فيات بوينتر الهاتشباك

تباع سيارة فيات بونتر الهاتشباك داخل سوق السيارات بمحرك سعة 1300 سي سي، وتباع باللون الأخضر، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت فيات بوينتر موديل 1994 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة عام، وبها دهانات خارجية نظافة، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

 فيات بونتر الهاتشباك موديل 1994

تتوافر سيارة فيات بونتر الهاتشباك موديل 1994 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 84 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- بيجو 206 الهاتشباك

تحتوي سيارة بيجو 206 موديل 2000 علي محرك سعة 1500 سي سي، وتعتمد علي علبة تروس مانيوال ، وتمكنت بيجو 206 الهاتشباك من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة عام، وبها دهانات خارجية ولا يوجد بها دهانات داخلية .

بيجو 206 موديل 2000 الهاتشباك

يبلغ سعر سيارة بيجو 206 موديل 2000 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري للمستعملة 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

4- هيونداي أتوس الهاتشباك

تستخدم سيارة هيونداي أتوس الهاتشباك علبة تروس مانيوال، وتباع بالون الأخضر، وتستمد قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتمكنت أتوس موديل 2004 من قطع مسافة سير تصل الي 160 كم/ساعة، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية.

هيونداي أتوس الهاتشباك  موديل 2004

تأتي سيارة أتوس الهاتشباك  موديل 2004 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 130 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة اجزاء السيارة .

5- سيات إبيزا الهاتشباك

تمكنت سيارة سيات إبيزا موديل 1994 من قطع مسافة تصل الي 160 كم/ساعة، وتباع الهاتشباك الصغيرة باللون الأحمر، وتحصل إبيزا علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات داخلية.

سيات إبيزا الهاتشباك موديل 1994 

سعر سيارة سيات إبيزا الهاتشباك موديل 1994 في سوق السيارات المستعمل يصل الي 130 الف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

فورد فيستا الهاتشباك فيات بوينتر الهاتشباك بيجو 206 الهاتشباك هيونداي اتوس الهاتشباك سيات إبيزا الهاتشباك

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